Верховный Суд проверит законность банковских комиссий за пользование кредитом

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда передал на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда дело об обжаловании банковского вознаграждения за пользование кредитными средствами. Об этом пишет jurliga.ligazakon.net.

В чем проблема?

Ключевая правовая проблема заключается в определении правовой природы таких платежей: может ли банк взимать вознаграждение параллельно с процентами, особенно когда его размер в несколько раз превышает сумму займа.

Судам необходимо выяснить, не создает ли такое договорное условие ситуацию «двойной оплаты» за одну и ту же услугу — пользование капиталом.

Предыдущий судебный подход опирался на принцип свободы договора, признавая любые комиссии легитимными при добровольном подписании договора заемщиком.

Однако коллегия судей считает логику ошибочной, поскольку она допускает злоупотребление правами и игнорирует фундаментальные требования пропорциональности.

Ожидается, что новый подход ограничит возможность начисления вознаграждений за действия, совершаемые банком в свою пользу, и установит стандарт абсолютной прозрачности всех элементов кредитного договора.