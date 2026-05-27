Конец эпохи «дешевых денег»: ставку по льготным кредитам «5-7-9%» могут поднять до 15%

Государственная программа льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7−9%» в 2026 году может претерпеть существенные изменения. В правительстве обсуждается возможность повышения процентной ставки для заемщиков до 15%. Об этом во время круглого стола «Деньги для бизнеса: что реально доступно МПБ в 2026 году», организованного «Финансовым клубом», сообщил директор департамента кредитных продуктов малого бизнеса ПУМБ Роман Клименко.

Есть предложения снизить ставку для банков, а для клиентов поднять ее до 15%. Тогда сама программа уже не будет предусматривать компенсации в ее нынешнем виде", — заявил Клименко.

Что это значит для бизнесменов?

Кредиты для бизнеса могут стать дороже как в рамках программы, так и вне ее. Банкиры призывают бизнес готовиться к новым реалиям.

Директор департамента развития бизнеса Кредобанка Наталья Згоба подчеркнула, что предпринимателям пора осознать: период сверхдешевого финансирования оборотного капитала подходит к концу. Бизнесу придется привыкать обеспечивать текущую деятельность на стандартных коммерческих началах.

Руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова заявила, что банки постараются смягчить процентные ставки по кредитам.

«Хотя пока многие банки не планируют изменять кредитные стандарты для бизнеса, однако для займов малому бизнесу финучреждения все же будут их смягчать», — отметила она.

В ОТП Банке назвали непрозрачными предложенные изменения в программу «5−7−9%» по оборотному капиталу.

Директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова отметила, что задекларированная формула (UIRD+1%) выводит финальную ставку примерно на уровне 14,4%. Если добавить сюда комиссии, операционные расходы, плату по гарантиям и заложить риски невозврата, то для самих банков такая деятельность станет практически убыточной (минусовой), что заставит их демпинговать.

Прогноз

Несмотря на жесткие нововведения, финансовый сектор постарается искать компромиссы с клиентами. Руководитель департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марина Голованова отметила, что хотя большинство банков не планируют глобально переписывать кредитные стандарты, для сегмента малого бизнеса условия выдачи ссуд все же будут стараться максимально смягчать, чтобы удержать клиентов.

Со своей стороны директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко прогнозирует, что через год-два рыночные ставки стабилизируются и выравняются. В результате, государственная программа «5−7−9%» отойдет от массового финансирования текущих потребностей и сконцентрируется на целевой поддержке стратегически важнейших для страны отраслей.

Напомним

«Минфин» писал, что по данным НБУ чистые гривневые кредиты бизнеса (субъектам хозяйствования и небанковским финансовым учреждениям) в платежеспособных банках в апреле 2026 года увеличились на 34% г/г, населению — на 35% г/г.