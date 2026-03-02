Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
2 марта 2026, 7:10

Гривна получает валютную подпитку: чего ждать по курсу доллара и евро

Первая рабочая неделя весны 2026 года на валютном рынке Украины пройдет интересно и динамично. Первый рабочий день месяца традиционно будет «раскачкой» для банков и их клиентов. Но уже с 3 марта межбанк войдет в свой обычный деловой ритм. Постепенно будут активизироваться аграрии с продажей своей валютной выручки: скоро начнутся весенние полевые работы, и для их финансирование нужна гривна. Это добавит предложения валюты на торгах и частично будет страховать курс нацвалюты.

Первая рабочая неделя весны 2026 года на валютном рынке Украины пройдет интересно и динамично.

С другой стороны, потепление и увеличение светового дня несколько сократит потребность в дефицитном топливе и газе для отопления и одновременно увеличит украинскую генерацию электричества за счет солнечных панелей. Конечно, это не сможет полностью закрыть потребность в энергоносителях, но позволит значительно уменьшить объемы их закупки. В итоге снизится спрос на валюту на межбанке со стороны частных импортеров энергоносителей.

Новость о решении МВФ выделить Украине кредит в $8,1 млрд, а также заявление европейских лидеров о том, что, несмотря на сопротивление Венгрии, ЕС все же выделит Украине кредит в 90 млрд евро, также психологически работает в пользу гривны на валютном рынке нашей страны.

Есть еще один фактор, который работает на поддержание нацвалюты. В первой декаде марта традиционно компании (в том числе и компании-экспортеры) будут рассчитываться с персоналом по итогам прошлого месяца. Это также добавит у них потребности в гривневых ресурсах и будет стимулировать продажи СКВ на межбанке.

Но, в противовес этому, с начала марта снова открылись новые ежемесячные лимиты на покупку валюты населением: в пределах до 50 тыс. гривен в эквиваленте на карты и до 200 тыс. гривен на валютные депозиты от 3-х месяцев.

Многие граждане, в том числе и военные, продолжают покупать на имеющуюся у них гривну валюту, и банки вынуждены будут выходить на межбанк, чтобы скорректировать свою валютную позицию после проведения таких продаж валюты населению. В итоге, по моим расчетам, с 2 по 6 марта это добавит на межбанке до $70 млн — 110 млн дополнительного спроса на валюту. Эта сумма существенная, хотя и вполне посильная для украинского валютного рынка.

На международные рынки снова вернулась напряженность. В субботу рано утром США и Израиль нанесли удар по Ирану, что, по словам американского президента Дональда Трампа, было попыткой уничтожить ядерную программу страны и потенциально свергнуть нынешний режим. Этот шаг вызвал немедленный ответный удар и может спровоцировать более широкий конфликт, представляющий серьезную угрозу для нефтяных рынков.

График цен на нефть

По моему прогнозу, котировки нефть BRENT на мировом рынке на этой неделе могут находиться в коридоре от $69 за баррель (при быстром окончании войны) до $90 за баррель, если конфликт перерастет в глобальную войну на суше с параличом основных нефтяных морских путей на Ближнем Востоке и значительным числом терактов по всему миру, совершенными иранскими праворадикальными группировками.

Золото снова сработает как основной актив-убежище, что усилило спрос на него уже с субботы. Эта тенденция усилится в понедельник-среду, в зависимости от глубины военного конфликта и общеполитических событий в самом Иране.

График цен на золото

Если конфликт пойдет на спад и завершится мирным соглашением на условиях США и их союзников, коридор по золоту на этой неделе будет в пределах от $5 120 до $5 410 за унцию. При негативном сценарии развития событий золото на этой неделе, по моему прогнозу, будет находиться в коридоре от $5 250 до $5 600 за унцию с очень высокой волатильностью котировок на протяжении всех дней недели, включая и следующие выходные.

Пара евро/доллар в понедельник-вторник при негативном сценарии развития событий на Ближнем Востоке может добавить волатильности до плюс-минус 1−1,2 цента на евро, что для Украины потенциально означает рост колебаний в пределах 43−52 копеек на евро. Но учитывая, что Нацбанк будет пытаться максимально сгладить последствия таких международных событий для нашего украинского валютного рынка, скорее всего, эти дополнительные колебания составят в этот период не более 25−40 копеек на евро.

К среде и уже до конца недели украинский рынок адаптируется к новым реалиям и колебания сократятся до 20−25 копеек за сессию. Наличный рынок будет ориентироваться на тренд межбанка, дополнительно владельцы обменников и банки рынок «раскачивать» не будут.

Из ожидаемых международных событий, которые будут влиять на пару евро/доллар, выделю следующие:

2 марта (понедельник) — станут известными итоги розничных продаж в Германии и американский индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

3 марта (вторник) — будут опубликованы данные по инфляции в Еврозоне;

4 марта (среда) — с этого дня и до пятницы будут публиковаться самые важные для валютного рынка новости этой недели. В среду — показатели безработицы и индекс цен производителей в Еврозоне, а также показатели изменений на американском рынке труда в частном секторе США;

5 марта (четверг) — будет опубликована статистика розничных продаж в Европе и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США;

6 марта (пятница) — заказы на промышленные товары в Германии, уровень безработицы в США, а также розничные продажи в Штатах.

Публикация этих экономических новостей способна, по моим прогнозам, «двигать» соотношение пары евро/доллар в пределах до 1−1,5 центов на евро. Особенно волатильной может быть пара евро/доллар в период с 4 по 6 марта, что будет немедленно отражаться и на курсе евровалюты в Украине в пределах 40−60 копеек на евро.

С учетом всех перипетий украинского и международного валютного рынков, с 2 по 6 марта объемы операций на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, по моему прогнозу, составят от $190 млн до $260 млн. НБУ будет периодически выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара для поддержания курса гривны и, по моим расчетам, за эти дни потратит из резервов порядка $630 млн — 720 млн.

Еще один важный нюанс. С учетом приближающегося праздника 8 марта, владельцы обменников сделают ставку на увеличение объемов сдачи валюты. Поэтому часть обменников будут занижать курс ее приема уже со вторника — пятницы, вплоть до следующего понедельника.

Сильно, конечно, занизить ценники они вряд ли смогут — слишком уж высокая конкуренция на наличном валютном рынке. Но ниже на 5−10 копеек на долларе и на 5−15 копеек на евро — владельцы обменников в бойких торговых точках и развлекательных центрах все же выставят.

Если они будут видеть, что такие котировки приема валюты «не сработали» и клиенты перестали активно сдавать валюту, быстро скорректируют свои ценники приема валюты и вернут их к среднерыночным для своего региона.

Так что, мой совет для тех, кто хочет на этой неделе сдать валюту по максимально интересному для себя курсу — не торопитесь. Непосредственно перед проведением валютообмена обязательно проведите мониторинг рынка котировок приема доллара и евро, чтобы не потерять при проведении такой операции.

Прогноз курса доллара и евро на 2−6 марта

Межбанк

НБУ будет достаточно активно выходить на торги с продажей доллара, чтобы поддерживать курс гривны в желаемом коридоре и опосредованно сглаживать колебания котировок как по доллару, так и по евро.

Наиболее активно ему придется это делать с 4 по 6 марта. В этот период на международном рынке риск существенных колебаний пары евро/доллар на экономических новостях значительно вырастет. Это может спровоцировать ответный рост колебаний евровалюты на нашем межбанке, что не устроит Нацбанк.

У регулятора есть достаточные золотовалютные резервы (около $57,7 млрд на 1 февраля 2026 года), а ежедневный объем операций, зарегистрированных по системе Блумберг, на межбанке сейчас не дотягивает даже до $300 млн. Все это даст возможность НБУ своими интервенциями по продаже доллара держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,171 до 1,19 доллара за евро с самыми большими колебаниями этой пары 4−6 марта.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 42,95 до 43,50 гривен, курс евро на межбанке в этот период теоретически может находиться в пределах от минимум 50,29 гривен до максимум 51,77 гривен.

Но учитывая, что Нацбанк продолжит максимально сглаживать курсовые колебания по курсу доллара на торгах, что опосредованно влияет и на амплитуду колебаний евро относительно гривны, по моему прогнозу, реальный коридор по безналичному евро на межбанке будет находиться в пределах 50,60 — 51,40 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−40 копеек. Активные попытки обменников подзаработать на приближении праздника за счет занижения курса приема валюты начнутся уже со вторника-среды и будут усиливаться по мере приближения выходных. Пик попыток занизить курс приема валюты придется на четверг-воскресенье.

Курс покупки и продажи наличного доллара на этой неделе в банках будет в пределах коридора от 42,70 до 43,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,75 до 43,55 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,50 до 51,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,60 до 51,55 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Источник: Минфин
Комментарии

