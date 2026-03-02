Гривна получает валютную подпитку: чего ждать по курсу доллара и евро

Первая рабочая неделя весны 2026 года на валютном рынке Украины пройдет интересно и динамично. Первый рабочий день месяца традиционно будет «раскачкой» для банков и их клиентов. Но уже с 3 марта межбанк войдет в свой обычный деловой ритм. Постепенно будут активизироваться аграрии с продажей своей валютной выручки: скоро начнутся весенние полевые работы, и для их финансирование нужна гривна. Это добавит предложения валюты на торгах и частично будет страховать курс нацвалюты.

С другой стороны, потепление и увеличение светового дня несколько сократит потребность в дефицитном топливе и газе для отопления и одновременно увеличит украинскую генерацию электричества за счет солнечных панелей. Конечно, это не сможет полностью закрыть потребность в энергоносителях, но позволит значительно уменьшить объемы их закупки. В итоге снизится спрос на валюту на межбанке со стороны частных импортеров энергоносителей.

Новость о решении МВФ выделить Украине кредит в $8,1 млрд, а также заявление европейских лидеров о том, что, несмотря на сопротивление Венгрии, ЕС все же выделит Украине кредит в 90 млрд евро, также психологически работает в пользу гривны на валютном рынке нашей страны.

Есть еще один фактор, который работает на поддержание нацвалюты. В первой декаде марта традиционно компании (в том числе и компании-экспортеры) будут рассчитываться с персоналом по итогам прошлого месяца. Это также добавит у них потребности в гривневых ресурсах и будет стимулировать продажи СКВ на межбанке.

Но, в противовес этому, с начала марта снова открылись новые ежемесячные лимиты на покупку валюты населением: в пределах до 50 тыс. гривен в эквиваленте на карты и до 200 тыс. гривен на валютные депозиты от 3-х месяцев.

Многие граждане, в том числе и военные, продолжают покупать на имеющуюся у них гривну валюту, и банки вынуждены будут выходить на межбанк, чтобы скорректировать свою валютную позицию после проведения таких продаж валюты населению. В итоге, по моим расчетам, с 2 по 6 марта это добавит на межбанке до $70 млн — 110 млн дополнительного спроса на валюту. Эта сумма существенная, хотя и вполне посильная для украинского валютного рынка.

На международные рынки снова вернулась напряженность. В субботу рано утром США и Израиль нанесли удар по Ирану, что, по словам американского президента Дональда Трампа, было попыткой уничтожить ядерную программу страны и потенциально свергнуть нынешний режим. Этот шаг вызвал немедленный ответный удар и может спровоцировать более широкий конфликт, представляющий серьезную угрозу для нефтяных рынков.

График цен на нефть

По моему прогнозу, котировки нефть BRENT на мировом рынке на этой неделе могут находиться в коридоре от $69 за баррель (при быстром окончании войны) до $90 за баррель, если конфликт перерастет в глобальную войну на суше с параличом основных нефтяных морских путей на Ближнем Востоке и значительным числом терактов по всему миру, совершенными иранскими праворадикальными группировками.

Золото снова сработает как основной актив-убежище, что усилило спрос на него уже с субботы. Эта тенденция усилится в понедельник-среду, в зависимости от глубины военного конфликта и общеполитических событий в самом Иране.

График цен на золото

Если конфликт пойдет на спад и завершится мирным соглашением на условиях США и их союзников, коридор по золоту на этой неделе будет в пределах от $5 120 до $5 410 за унцию. При негативном сценарии развития событий золото на этой неделе, по моему прогнозу, будет находиться в коридоре от $5 250 до $5 600 за унцию с очень высокой волатильностью котировок на протяжении всех дней недели, включая и следующие выходные.

Пара евро/доллар в понедельник-вторник при негативном сценарии развития событий на Ближнем Востоке может добавить волатильности до плюс-минус 1−1,2 цента на евро, что для Украины потенциально означает рост колебаний в пределах 43−52 копеек на евро. Но учитывая, что Нацбанк будет пытаться максимально сгладить последствия таких международных событий для нашего украинского валютного рынка, скорее всего, эти дополнительные колебания составят в этот период не более 25−40 копеек на евро.

К среде и уже до конца недели украинский рынок адаптируется к новым реалиям и колебания сократятся до 20−25 копеек за сессию. Наличный рынок будет ориентироваться на тренд межбанка, дополнительно владельцы обменников и банки рынок «раскачивать» не будут.

Из ожидаемых международных событий, которые будут влиять на пару евро/доллар, выделю следующие:

2 марта (понедельник) — станут известными итоги розничных продаж в Германии и американский индекс деловой активности ISM в производственном секторе;

3 марта (вторник) — будут опубликованы данные по инфляции в Еврозоне;

4 марта (среда) — с этого дня и до пятницы будут публиковаться самые важные для валютного рынка новости этой недели. В среду — показатели безработицы и индекс цен производителей в Еврозоне, а также показатели изменений на американском рынке труда в частном секторе США;

5 марта (четверг) — будет опубликована статистика розничных продаж в Европе и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США;

6 марта (пятница) — заказы на промышленные товары в Германии, уровень безработицы в США, а также розничные продажи в Штатах.

Публикация этих экономических новостей способна, по моим прогнозам, «двигать» соотношение пары евро/доллар в пределах до 1−1,5 центов на евро. Особенно волатильной может быть пара евро/доллар в период с 4 по 6 марта, что будет немедленно отражаться и на курсе евровалюты в Украине в пределах 40−60 копеек на евро.

С учетом всех перипетий украинского и международного валютного рынков, с 2 по 6 марта объемы операций на межбанке, зарегистрированных по системе Блумберг, по моему прогнозу, составят от $190 млн до $260 млн. НБУ будет периодически выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара для поддержания курса гривны и, по моим расчетам, за эти дни потратит из резервов порядка $630 млн — 720 млн.

Еще один важный нюанс. С учетом приближающегося праздника 8 марта, владельцы обменников сделают ставку на увеличение объемов сдачи валюты. Поэтому часть обменников будут занижать курс ее приема уже со вторника — пятницы, вплоть до следующего понедельника.

Сильно, конечно, занизить ценники они вряд ли смогут — слишком уж высокая конкуренция на наличном валютном рынке. Но ниже на 5−10 копеек на долларе и на 5−15 копеек на евро — владельцы обменников в бойких торговых точках и развлекательных центрах все же выставят.

Если они будут видеть, что такие котировки приема валюты «не сработали» и клиенты перестали активно сдавать валюту, быстро скорректируют свои ценники приема валюты и вернут их к среднерыночным для своего региона.

Так что, мой совет для тех, кто хочет на этой неделе сдать валюту по максимально интересному для себя курсу — не торопитесь. Непосредственно перед проведением валютообмена обязательно проведите мониторинг рынка котировок приема доллара и евро, чтобы не потерять при проведении такой операции.

Прогноз курса доллара и евро на 2−6 марта

Межбанк

НБУ будет достаточно активно выходить на торги с продажей доллара, чтобы поддерживать курс гривны в желаемом коридоре и опосредованно сглаживать колебания котировок как по доллару, так и по евро.

Наиболее активно ему придется это делать с 4 по 6 марта. В этот период на международном рынке риск существенных колебаний пары евро/доллар на экономических новостях значительно вырастет. Это может спровоцировать ответный рост колебаний евровалюты на нашем межбанке, что не устроит Нацбанк.

У регулятора есть достаточные золотовалютные резервы (около $57,7 млрд на 1 февраля 2026 года), а ежедневный объем операций, зарегистрированных по системе Блумберг, на межбанке сейчас не дотягивает даже до $300 млн. Все это даст возможность НБУ своими интервенциями по продаже доллара держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,171 до 1,19 доллара за евро с самыми большими колебаниями этой пары 4−6 марта.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 42,95 до 43,50 гривен, курс евро на межбанке в этот период теоретически может находиться в пределах от минимум 50,29 гривен до максимум 51,77 гривен.

Но учитывая, что Нацбанк продолжит максимально сглаживать курсовые колебания по курсу доллара на торгах, что опосредованно влияет и на амплитуду колебаний евро относительно гривны, по моему прогнозу, реальный коридор по безналичному евро на межбанке будет находиться в пределах 50,60 — 51,40 гривен.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков на этой неделе проработают со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−40 копеек. Активные попытки обменников подзаработать на приближении праздника за счет занижения курса приема валюты начнутся уже со вторника-среды и будут усиливаться по мере приближения выходных. Пик попыток занизить курс приема валюты придется на четверг-воскресенье.

Курс покупки и продажи наличного доллара на этой неделе в банках будет в пределах коридора от 42,70 до 43,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 42,75 до 43,55 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 50,50 до 51,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 50,60 до 51,55 гривен.