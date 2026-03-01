Multi от Минфин
1 марта 2026, 17:11 Читати українською

Украина возглавила список европейских стран, где больше всего подорожают продукты в 2026 году

Украина стала лидером среди европейских стран по прогнозированному росту цен на продукты в 2026 году (+9,2% в год). По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), продовольственная инфляция в стране может достичь двузначных показателей, что является самым высоким в Европе. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Украина возглавила список европейских стран, где больше всего подорожают продукты в 2026 году
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно новым прогнозам FAO, в 2026 году темпы роста цен на продукты будут существенно отличаться в 160 странах мира — от стремительного подорожания в отдельных государствах до снижения стоимости продовольствия в других. В среднем в мире цены на еду возрастут на 3,2%, однако в ряде экономик этот показатель будет в разы выше.

Наибольший скачок ожидается в Иране — +55,9% в год. Высокая инфляция и давление на национальную валюту продолжают оказывать существенное влияние на стоимость продуктов в стране. В тройку также вошли Аргентина (33,2%) и Турция (25,1%), где многолетние инфляционные тенденции остаются определяющим фактором ценовой динамики.

Среди стран с высокими прогнозируемыми темпами роста продовольственных цен также оказались Малави, Нигерия, Ангола, Замбия и Эфиопия, что подчеркивает сохранение продовольственной уязвимости в ряде государств Африки.

Ожидается, что глобальная продовольственная инфляция снизится с 4,7% в 2025 году до 3,2% в 2026 году. В то же время погодные шоки и торговые риски могут повлечь за собой повышенную волатильность цен.

Прогноз продовольственной инфляции по регионам

  • 1,0% — Азиатско-Тихоокеанский регион
  • 2,7% — Южная Азия
  • 3,8% — Африка к югу от Сахары
  • 4,2% — Европа / Центральная Азия
  • 4,3% — Северная Америка
  • 4,8% — Латинская Америка
  • 8,9% — Ближний Восток и Северная Африка (MENA)

Читайте также: Инфляция продолжает замедляться: рост цен в Украине упал до 7,4%

Что влияет на цены

Аналитики отмечают, что продовольственная инфляция остается одним из наиболее стойких финансовых вызовов для домохозяйств в мире. На динамику цен влияют:

  • колебания валютных курсов,
  • мировые цены на сырье,
  • торговые ограничения,
  • внутренние проблемы со снабжением.

Страны с ослабленными валютами или экономической нестабильностью, как правило, демонстрируют более резкий рост стоимости продуктов.

В то же время, в части государств прогнозируется относительная стабильность или даже снижение цен на продовольствие, что свидетельствует о неравномерности глобальных инфляционных процессов в 2026 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Я Саня
Я Саня
1 марта 2026, 17:34
#
Ну в цьому ми завжди вперді
+
0
zephyr
zephyr
1 марта 2026, 18:41
#
Ну, девальвация примерно в столько % и есть
