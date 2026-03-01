Южанина: среди приоритетов программы МВФ — повышение гибкости обменного курса

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 марта 2026, 9:03 Читати українською

Южанина: среди приоритетов программы МВФ — повышение гибкости обменного курса

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины общим объемом $8,1 млрд. О деталях и скрытых рисках нового соглашения сообщила народный депутат Нина Южанина в своем Telegram-канале.

Южанина: среди приоритетов программы МВФ - повышение гибкости обменного курса
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, первый транш в размере $1,5 млрд. Украина получает немедленно. В 2026 году запланировано поступление еще до $3,8 млрд, в зависимости от результатов просмотров программы. Остальные суммы (около $4,3 млрд) распределены на 2027−2029 годы.

Приоритеты и «точки напряжения»

Южанина акцентировала внимание на том, что программа EFF — это не только деньги, но и жесткие обязательства. Среди ключевых приоритетов МВФ определены:

  • Усиление мобилизации доходов,
  • Борьба с уклонением от налогообложения,
  • Повышение гибкости обменного курса,
  • Реформы управления и антикоррупции.

Депутат выразила обеспокоенность, что некоторые инициативы не учитывают специфику ведения бизнеса во время войны. По ее мнению, требования, формально направленные на усиление администрирования или мобилизацию доходов, на практике могут:

  • Усложнять работу легального бизнеса,
  • Повышать регуляторное давление,
  • Создавать дополнительные барьеры для граждан по решению базовых жизненных вопросов.

Деньги не являются автоматическими

МВФ прямо указывает на очень высокие риски выполнения программы. Успех зависит от двух факторов: непрерывной поддержки партнеров и решительности украинской власти в проведении структурных реформ.

Цель программы:

  • Закрыть проблемы платежного баланса,
  • Восстановить долговую устойчивость,
  • Мобилизовать дополнительные средства доноров.

«Деньги — не автоматические. Реформы должны укреплять экономику, а не ослаблять способность работать в условиях войны. Баланс между фискальными целями и экономической жизнеспособностью — ключевой», — подчеркнула Южанина.

Потребность во внешнем финансировании

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет $52 млрд. Кроме МВФ, основными источниками покрытия этого дефицита должны стать:

  • Инструменты ЕС и инициативы G7 (ERA),
  • Двухсторонняя помощь от стран-партнеров.

МВФ в этой системе выполняет роль «якоря», мобилизующего средства других доноров. Без выполнения условий Фонда общий финансовый баланс страны может не сойтись.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами