Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины общим объемом $8,1 млрд. О деталях и скрытых рисках нового соглашения сообщила народный депутат Нина Южанина в своем Telegram-канале.
Южанина: среди приоритетов программы МВФ — повышение гибкости обменного курса
По ее словам, первый транш в размере $1,5 млрд. Украина получает немедленно. В 2026 году запланировано поступление еще до $3,8 млрд, в зависимости от результатов просмотров программы. Остальные суммы (около $4,3 млрд) распределены на 2027−2029 годы.
Приоритеты и «точки напряжения»
Южанина акцентировала внимание на том, что программа EFF — это не только деньги, но и жесткие обязательства. Среди ключевых приоритетов МВФ определены:
- Усиление мобилизации доходов,
- Борьба с уклонением от налогообложения,
- Повышение гибкости обменного курса,
- Реформы управления и антикоррупции.
Депутат выразила обеспокоенность, что некоторые инициативы не учитывают специфику ведения бизнеса во время войны. По ее мнению, требования, формально направленные на усиление администрирования или мобилизацию доходов, на практике могут:
- Усложнять работу легального бизнеса,
- Повышать регуляторное давление,
- Создавать дополнительные барьеры для граждан по решению базовых жизненных вопросов.
Деньги не являются автоматическими
МВФ прямо указывает на очень высокие риски выполнения программы. Успех зависит от двух факторов: непрерывной поддержки партнеров и решительности украинской власти в проведении структурных реформ.
Цель программы:
- Закрыть проблемы платежного баланса,
- Восстановить долговую устойчивость,
- Мобилизовать дополнительные средства доноров.
«Деньги — не автоматические. Реформы должны укреплять экономику, а не ослаблять способность работать в условиях войны. Баланс между фискальными целями и экономической жизнеспособностью — ключевой», — подчеркнула Южанина.
Потребность во внешнем финансировании
Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет $52 млрд. Кроме МВФ, основными источниками покрытия этого дефицита должны стать:
- Инструменты ЕС и инициативы G7 (ERA),
- Двухсторонняя помощь от стран-партнеров.
МВФ в этой системе выполняет роль «якоря», мобилизующего средства других доноров. Без выполнения условий Фонда общий финансовый баланс страны может не сойтись.
