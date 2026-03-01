Южанина: среди приоритетов программы МВФ — повышение гибкости обменного курса

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины общим объемом $8,1 млрд. О деталях и скрытых рисках нового соглашения сообщила народный депутат Нина Южанина в своем Telegram-канале.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, первый транш в размере $1,5 млрд. Украина получает немедленно. В 2026 году запланировано поступление еще до $3,8 млрд, в зависимости от результатов просмотров программы. Остальные суммы (около $4,3 млрд) распределены на 2027−2029 годы.

Приоритеты и «точки напряжения»

Южанина акцентировала внимание на том, что программа EFF — это не только деньги, но и жесткие обязательства. Среди ключевых приоритетов МВФ определены:

Усиление мобилизации доходов,

Борьба с уклонением от налогообложения,

Повышение гибкости обменного курса,

Реформы управления и антикоррупции.

Депутат выразила обеспокоенность, что некоторые инициативы не учитывают специфику ведения бизнеса во время войны. По ее мнению, требования, формально направленные на усиление администрирования или мобилизацию доходов, на практике могут:

Усложнять работу легального бизнеса,

Повышать регуляторное давление,

Создавать дополнительные барьеры для граждан по решению базовых жизненных вопросов.

Деньги не являются автоматическими

МВФ прямо указывает на очень высокие риски выполнения программы. Успех зависит от двух факторов: непрерывной поддержки партнеров и решительности украинской власти в проведении структурных реформ.

Цель программы:

Закрыть проблемы платежного баланса,

Восстановить долговую устойчивость,

Мобилизовать дополнительные средства доноров.

«Деньги — не автоматические. Реформы должны укреплять экономику, а не ослаблять способность работать в условиях войны. Баланс между фискальными целями и экономической жизнеспособностью — ключевой», — подчеркнула Южанина.

Потребность во внешнем финансировании

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет $52 млрд. Кроме МВФ, основными источниками покрытия этого дефицита должны стать:

Инструменты ЕС и инициативы G7 (ERA),

Двухсторонняя помощь от стран-партнеров.

МВФ в этой системе выполняет роль «якоря», мобилизующего средства других доноров. Без выполнения условий Фонда общий финансовый баланс страны может не сойтись.