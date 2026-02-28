Multi от Минфин
28 февраля 2026, 12:04 Читати українською

Крипторынок обрушился после удара Израиля по Ирану: $100 млн ликвидаций за 15 минут

Утро 28 февраля 2026 года стало критическим для криптовалютного рынка. После объявления масштабной военной операции против Тегерана крипторынок мгновенно отреагировал глубоким падением. Только за первые 15 минут после начала атаки на рынке были ликвидированы позиции на сумму более $100 млн (преимущественно «лонгов»). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Крипторынок обрушился после удара Израиля по Ирану: $100 млн ликвидаций за 15 минут
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

К моменту написания новости цена биткоина обвалилась до $63 463. За сутки актив потерял 6,59%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение.

Ethereum упал почти на 9%. При этом больше всего за последние 24 часа потеряли в цене Solana (-10,84%) и Cardano (-10,65%).

По данным CoinGlass, суточный объем ликвидаций по фьючерсам на криптоактивы превысил $517 млн. В результате принудительного закрытия позиций пострадали более 152 тысяч трейдеров. Наибольшие потери зафиксированы в операциях с биткоином и Ethereum. В то же время основная часть ликвидаций пришлась на длинные позиции.

Индекс страха и алчности снизился на два пункта по сравнению с показателем от 27 февраля. Текущее значение сигнализирует о доминировании пессимистических настроений на рынке и склонности инвесторов к продаже активов.

Февральский обвал

За месяц первая криптовалюта выручила 28%. При этом больше всего обрушились:

  • Ethereum (-37,45%),
  • Solana (-36,92%),
  • BNB (-34,6%),
  • XRP (-31,71%).

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Израиль и США атакуют Иран

Эскалация началась после того, как недели дипломатических переговоров по ядерной программе Ирана зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции, после чего вооруженные силы США и Израиля нанесли серию авиаударов по объектам в Иране. До этого в регионе в последние дни наблюдалось значительное наращивание американской военной мощи, сообщает Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
