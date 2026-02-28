НБУ потратил более $800 млн за неделю на поддержку гривны

Национальный банк в течение недели, со 23 по 27 февраля, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $809,54 млн. Это уже восьмая неделя подряд с начала года, когда регулятор не покупает валюту. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Динамика интервенций

По сравнению с предыдущей неделей объем чистых продаж вырос на $148,34 млн. Это свидетельствует об усилении спроса на иностранную валюту на рынке, что заставило НБУ увеличить свое присутствие для сглаживания колебаний курса.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $6 528,59 млн.

Постоянное отсутствие Нацбанка среди покупателей валюты в течение восьми недель подчеркивает структурный дефицит валюты на рынке, который полностью покрывается за счет международных резервов.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины по предварительным данным выросли до $57 660,3 млн, обновив исторический максимум.

