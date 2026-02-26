Украинцы принесли Польше в 8 раз больше, чем она потратила на помощь

С 2022 года проживающие и работающие в Польше украинцы сгенерировали для экономики страны около 328,6 млрд злотых дополнительного ВВП. Это почти в восемь раз превышает расходы польского бюджета на поддержку украинцев и помощь Украине, которые составили 40,3 млрд злотых, пишет Inpoland.net.

Вклад украинцев в ВВП

В 2024 году вклад украинцев в ВВП составил 2,7%, что эквивалентно почти 99 млрд злотых дополнительного экономического выпуска. При этом уровень трудоустройства украинцев в трудоспособном возрасте достиг 69%, а налоговые поступления и социальные взносы составили около 18−19 млрд злотых в год.

Кроме того, украинцы зарегистрировали более 70 тысяч предприятий, создав новые рабочие места и поддержав внутренний спрос, дополнительно укрепляющий экономику Польши.

Анализ показал, что популярный миф о «бременах беженцев» не соответствует действительности: присутствие украинцев не привело к росту безработицы среди поляков и даже стимулировало рост производительности и зарплат в регионах с высокой концентрацией украинских работников.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 г. вклад украинцев в польский ВВП может стабилизироваться на уровне около 3,2% годового ВВП.