24 февраля 2026, 8:00 Читати українською

Компенсация за вынужденный выезд за границу: в Дии появилась новая категория

В Дии появилась новая категория A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины». Если вы были вынуждены уехать после 24 февраля 2022 года или не смогли вернуться домой из-за российской агрессии, подавайте заявление о компенсации по факту вынужденного перемещения за границу. Об этом идет речь в сообщении сервиса.

В Дии появилась новая категория A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто может подать заявление

Подать заявление могут совершеннолетние граждане Украины. Родители могут это сделать от имени ребенка. Для подписания требуется Дия. Подпись или КЭП. Если вы уже подавали заявление о внутреннем перемещении в категории A1.1, это не мешает подать заявление и в категории A1.2.

Как подать заявление:

  • Авторизируйтесь на портале Дия
  • Выберите категорию A1.2 «Вынужденное перемещение за пределы Украины»
  • Заполните информацию об обстоятельствах выезда
  • Добавьте подтверждение при наличии
  • Подпишите заявление Дия. Подписью или КЭП.

При заполнении предоставите информацию о событиях, которые заставили вас уехать, о пересечении границы или о невозможности возвращения, информацию о убежище, а также ином гражданстве при наличии. Добавьте все, что поможет более полно зафиксировать вашу историю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
financialGenius
financialGenius
24 февраля 2026, 9:27
#
Ни слова кака именно компенсация и для кого… мужчины тоже получат компенсацию ? Сколько ? Какую ? Как быстро ? Зато сбор информации это главное в этой регестрации)
+
+15
financialGenius
financialGenius
24 февраля 2026, 10:39
#
И кстати я бы не спешил ни подаваться ни радоваться тем людям которые на социалке сидят в Германии , Швейцарии, бельгии и т. д. , рано или поздно это станет известным другим странам и тогда будут большие штрафы / проблемы , поэтому за 500−1000 грн в месяц или пока еще не понятно какую именно помощь и кому дадут — вообще не стоит смысла рисковать и даже заходить куда-то что бы зааплаится.
