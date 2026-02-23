За январь почти 12 500 энергетиков, которые восстанавливали инфраструктуру после атак, получат дополнительные выплаты по 20 тысяч гривен. Для этого правительство выделило 246,4 млн грн. Об этом в телеграмм-канале написала премьер Юлия Свириденко.
После атак на энергосистему: энергетикам начислят по 20 тысяч гривен помощи
Выплаты энергетикам
По словам Свириденко, средства в размере 20 000 грн будут перечислены непосредственно на банковские счета работников. Право на такие же выплаты будут иметь энергетики и за февраль и март.
«Процедуру сделали максимально простой: списки на доплату представляют предприятия через портал Дия — работникам не нужно подаваться самостоятельно. Спасибо каждому, кто сегодня в сверхсложных условиях выезжает на поврежденные объекты, восстанавливает страну и обеспечивает ее жизнестойкость», — написала она.
Кто имеет право на выплату?
Помощь предназначена для работников аварийно-восстановительных бригад, которые ликвидируют последствия атак и аварий в следующих областях:
- Энергетика (электросети, генерация);
- ЖКХ (тепло-, водо- и газоснабжение);
- Укрзализныця (восстановление движения поездов).
Сумма в 20 000 грн начисляется за месяц, даже если специалист был привлечен к аварийным работам всего несколько дней в этот период.
Как работает механизм подачи заявки?
Для удобства процесс максимально цифровизирован через портал «Дия». Самим работникам никуда ходить не надо — за них все сделает работодатель.
Алгоритм для компаний:
- Руководитель или уполномоченное лицо заходит на портал «Дия».
- Заявление за предыдущий месяц следует подать с 6 до 15 числа (например, за январь — в феврале).
- Если компания находится в реестрах профильных министерств, форма откроется автоматически. Следует указать ФИО, РНОКПП, должность и номер счета работника.
- Заявление подписывается Кэпом руководителя (или руководителя филиала).
Что делать работнику?
Работникам остается только ждать подтверждения:
- Вам придет push-сообщение в приложение «Дия» или СМС.
- Открывать новые счета не нужно — средства зачисляются на текущий счет работника.
Первые выплаты за январь поступят уже к концу февраля.
Программа финансируется из резервного фонда госбюджета. Ожидается, что выплаты получат около 7000 специалистов аварийных бригад по всей Украине.
