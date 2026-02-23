США освобождают автомобили и запчасти от новой 15% глобальной пошлины

Транспортные средства и запчасти, на которые уже распространяются пошлины, освобождаются от новой 15-процентной глобальной пошлины, объявленной президентом Дональдом Трампом 21 февраля, после того как Верховный суд США признал незаконными многие предыдущие импортные налоги, пишет «Укравтопром».

Что известно

Решение суда применяется к пошлинам, установленным в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, согласно которому автомобильная промышленность уплатила $8,6 млрд до октября 2025 года.

Тарифы, введенные другими органами власти, включая пошлины на автомобили, автозапчасти и металлы, остаются по-прежнему.

Пошлина Трампа

Как писал «Минфин», президент США Дональд Трамп принял решение о немедленном увеличении ставки нового универсального импортного сбора с 10% до 15%. Этот шаг стал прямой реакцией на блокировку его предварительной таможенной политики высшей судебной инстанцией страны.

Накануне Верховный суд США упразднил большинство импортных тарифов, которые администрация Белого дома ввела во время второго президентского срока. Судьи отклонили аргументы правительства о том, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года дает президенту косвенное право устанавливать такое собрание.