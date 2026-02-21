Трамп повысил новые глобальные тарифы с 10 до 15%

Президент США Дональд Трамп принял решение о немедленном увеличении ставки нового универсального импортного сбора с 10% до 15%. Этот шаг стал прямой реакцией на блокирование его предыдущей таможенной политики высшей судебной инстанцией страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal 21 февраля.

Юридическое поражение и быстрая реакция

Накануне Верховный суд США отменил большинство импортных тарифов, которые администрация Белого дома ввела во время второго президентского срока. Судьи отклонили аргументы правительства о том, что Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) от 1977 года дает президенту косвенное право устанавливать такие сборы.

Американский лидер резко осудил этот вердикт. Сначала он попытался компенсировать отмененные меры, мгновенно введя 10-процентную пошлину, опираясь уже на другой документ — статью 122 Закона о торговле 1974 года. Однако в субботу в своей социальной сети он объявил о повышении этой ставки до максимально разрешенных 15%.

Временный маневр и стратегия на будущее

Статья 122 позволяет президенту вводить пошлины в размере до 15%, но устанавливает жесткий временной лимит — такие ограничения могут действовать не более 150 дней.

По завершении этого пятимесячного периода Дональд Трамп планирует заменить временные пошлины на более долгосрочные барьеры. Для этого он намерен использовать статью 301 того же Закона о торговле. Она позволяет вводить пошлины на постоянной основе, однако требует проведения многомесячных расследований перед их окончательным утверждением. На подготовку к этому этапу президент прямо указал в своем субботнем посте.