Банки два года подряд активно наращивают кредитование и готовы к дальнейшей экспансии — НБУ

Украинские банки демонстрируют устойчивый рост кредитования уже второй год и имеют потенциал для дальнейшего расширения портфеля. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за IV квартал 2025 года, обнародованный НБУ .

По данным регулятора, чистые гривневые кредиты бизнеса и населению в 2025 году выросли более чем на треть. Активное кредитование стало ключевым драйвером роста чистых активов банковского сектора, за IV квартал увеличились на 11%, а за год — на 17,2%.

Бизнес-кредитование

Основной составляющей гривневого портфеля бизнеса остаются кредиты МСП, которые растут более чем на треть в год. Весомый вклад в прирост портфеля имело оживление кредитования государственных компаний, прежде всего сектора энергетики. Также во втором полугодии активизировалось кредитование в иностранной валюте.

Кредитный портфель в течение года наращивали все группы банков, интенсивнее всего — иностранные. По срокам быстрее росло кредитование на срок более трех лет, по отраслям — ссуды компаниям оптовой торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, финансовых услуг, а также предприятиям отраслей энергетики и машиностроения, в частности ОПК.

«У нас есть ощутимые результаты в реализации нашей Стратегии по развитию кредитования. Об этом, в частности, свидетельствует показатель проникновения чистых бизнес-кредитов в экономику, который после десятилетней стагнации в кредитовании в 2024 году возобновил рост, а в 2025 — заметно вырос до 8,7%. Так, показатель до сих пор ниже, чем в далеком 2014 году что с треском лопнуло во время кризиса 2014−2015 годов и привело к огромным потерям», — прокомментировал Глава НБУ Андрей Пышный.

Рыночное кредитование растет быстрее субсидированного

В течение года кредиты на рыночных условиях росли вчетверо быстрее субсидированных, а доля кредитов по программе «5−7-9%» в гривневом портфеле бизнеса снизилась до 30%.

Прирост чистых гривневых кредитов населению за год оживился до 33,9%, в том числе ипотечного — до 35,8%; традиционно ипотека росла за счет ссуд в рамках программы «єОселя». Заметен прирост объема автокредитов.

Качество портфеля и прибыльность сектора

В декабре доля неработающих кредитов снизилась до исторически самого низкого показателя за более чем 15 лет (13,9%). Доля дефолтов корпоративных заемщиков по гривневым кредитам оставалась ниже 3%, средний показатель до полномасштабного вторжения.

Обязательства банков выросли на 12,3% в ІV квартале и на 16,1% за год за счет притока средств бизнеса и населения. Ускорение темпов роста средств бизнеса в последнем квартале повторяло тенденцию прошлых лет.

Доля срочных привлечений за квартал почти не изменилась и составила 33,8%, а уровень долларизации вкладов физлиц снизился до 33,2% (эта тенденция продолжается третий квартал).

Рыночные ставки по гривневым кредитам бизнеса временно выросли в ноябре, но уже в декабре снизились до 15,2% годовых. Это всего на 0,5 в. п. выше, чем в начале года. Ставки по кредитам населению в течение квартала выросли на 1,3 и. п. до 28,7% годовых.

Прибыль банков

По предварительным данным к годовому аудиту, за 2025 год банки получили 126,8 млрд грн прибыли, почти половину которой сформировали государственные банки. Основным источником прибыли оставался чистый процентный доход с учетом стабильной доходности кредитов и наращивания портфеля.

Основной фактор роста прибыли по сравнению с прошлым годом — отказ от повышенной налогооблагаемой ставки 50%, который вернется уже в 2026 году. В то же время рентабельность капитала сектора по прибыли до налогообложения постепенно снижалась — до 50% в 2025 году против 52,4% в 2024 и 58,6% в 2023 годах.

«На протяжении 2025 года регулятивный капитал банковского сектора повысился, что поддерживает возможность банков наращивать объемы кредитов», — говорится в сообщении регулятора.