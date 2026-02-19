Multi от Минфин
українська
19 февраля 2026, 19:03 Читати українською

Энергетический шантаж: Венгрия и Словакия угрожают прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину

Венгрия рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и газа в Украину. Ультиматум выдвинут с требованием возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом в четверг, 19 февраля, заявил глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает Reuters.

Энергетический шантаж: Венгрия и Словакия угрожают прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 18 февраля, также допустил возможность прекращения экстренных поставок электроэнергии в Украину, если транзит нефти не будет возобновлен.

Суть конфликта: остановка «Дружбы»

Поставки нефти в Венгрию и Словакию остановились 27 января 2026 года. Украина объяснила это повреждением инфраструктуры в результате атаки российских дронов. Однако Будапешт и Братислава обвиняют Киев в «политических манипуляциях» и умышленном затягивании ремонта.

Ответные шаги, которые уже сделаны:

  • Венгрия и Словакия официально объявили об остановке экспорта дизельного горючего в Украину.
  • Венгерское правительство раскрыло стратегические резервы нефти по запросу компании MOL.
  • Словакия выделила ссуду в 250 000 тонн нефти из своих госрезервов для работы НПЗ.

Насколько это критично для Украины?

Угрозы Венгрии и Словакии могут иметь серьезные последствия для украинской энергосистемы:

  • Электроэнергия: по данным консалтинговой компании ExPro, в феврале в Венгрию и Словакию пришлось 68% всего импорта электроэнергии в Украину.
  • Газ: оператор ГТС Украины сообщает, что Венгрия обеспечивает около трети всего текущего импорта газа.

Обвинение Украины

Гергей Гуйяш заявил, что Украина якобы пытается вмешаться в состоявшиеся 12 апреля выборы в Венгрии, где партия Орбана сейчас теряет позиции в опросах.

В то же время Венгрия и Словакия пытаются получить разрешение от Еврокомиссии на закупку российской нефти по морю через адриатический трубопровод в Хорватии (что запрещено санкциями ЕС). Однако Министерство экономики Хорватии уже заявило, что их инфраструктура готова к увеличению объемов, но это не должно быть российское сырье.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 18 февраля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о прекращении экспорта дизельного горючего в Украину. По его словам, поставки не будут возобновлены до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
