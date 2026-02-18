Multi от Минфин
(8,9K+)
українська
18 февраля 2026, 16:05 Читати українською

Венгрия приостанавливает поставки дизеля в Украину до возобновления транзита нефти «Дружбой»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о прекращении экспорта дизельного горючего в Украину. Поставки не будут возобновлены до тех пор, пока украинская сторона не разблокирует транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает венгерское издание Index, а также спикер правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Венгрия приостанавливает поставки дизеля в Украину до возобновления транзита нефти «Дружбой»
Фото: Петер Сиярто

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обвинение в «политическом шантаже»

По словам Сиярто, остановка транзита нефти, состоявшаяся 27 января, является исключительно политическим решением президента Украины Владимира Зеленского. Министр подчеркнул, что никаких технических или физических препятствий для прокачки нефти нет.

«Это открытый украинский политический шантаж… Цель которого — заставить Венгрию отказаться от нашей мирной позиции и дешевой энергии. Мы решительно отвергаем это вмешательство», — заявил Сиярто после заседания правительства.

Венгрия заявила, что Венгрия и Словакия играют критическую роль в энергетической безопасности Украины. Значительная часть украинского импорта газа, электроэнергии и дизеля идет именно через эти страны. Прекращение экспорта горючего является «козырем», который Будапешт решил использовать в споре.

Альтернативный план Венгрии: российская нефть из-за Хорватии

Несмотря на остановку «Дружбы», венгерское правительство уверяет, что энергетического кризиса в стране не будет:

  • Резервы Венгрия имеет стратегический запас нефти на 96 дней.
  • Морской путь: компания MOL уже заказала 500 000 тонн российской нефти, которую доставят танкерами в Хорватию.
  • Логистика: нефть поступит на венгерские НПЗ через нефтепровод «Адрия» уже к середине марта.

Сиярто подчеркнул, что правила ЕС позволяют Венгрии и Словакии покупать российскую нефть по морю, если трубопроводный транзит становится невозможным. Будапешт уже направил официальный запрос Хорватии и письмо Европейской комиссии, чтобы обеспечить беспрепятственный проход этой нефти.

Нефтепровод «Дружба» является ключевым источником сырья для венгерской экономики. В прошлом году через него поступило 4,9 млн. тонн нефти.

Что это значит для Украины?

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прокомментировал решение Венгрии остановить экспорт дизельного горючего в Украину. Несмотря на резонансные заявления Будапешта, эксперт считает, что украинскому топливному рынку ничего не угрожает.

По его словам, доля венгерских и словацких поставок в общей структуре украинского рынка не является критичной.

«По поводу венгерско-словацких поставок волноваться не нужно. Они не так велики — до 10% рынка», — отмечает эксперт.

Он напомнил, что Украина уже неоднократно оказывалась в ситуации, когда импорт по этому направлению прекращался. Последний подобный случай произошел осенью прошлого года, и тогда рынок отреагировал спокойно.

Напомним

«Минфин» писал, что в ноябре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил от США гарантии полного освобождения от американских санкций против российских энергоносителей.

Тогда он сказал, что эта договоренность, достигнутая во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, позволит Венгрии продолжать импортировать нефть по Дружбе и газ по Турецкому потоку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+75
financialGenius
financialGenius
18 февраля 2026, 16:08
#
Ну и не нужно , мы ж не миндичи спонсировать агресора и по сути убивать своих защитников своими же деньгами …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bosyak и 34 незарегистрированных посетителя.
