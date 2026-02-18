Multi от Минфин
В 2025 году 85% новых токенов оказались убыточными, криптокредитор ZeroLend закрывается после обвала активов: что нового

Главное на рынке криптовалют.

В 2025 году 85% новых токенов оказались убыточными, криптокредитор ZeroLend закрывается после обвала активов: что нового
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Крипторинок 2025: Почему 85% новых токенов оказались убыточными и как меняется роль венчурного капитала

Известный криптоаналитик Edgy, специализирующийся на DeFi-секторе, обнародовал нелестную статистику для инвесторов: подавляющее большинство вышедших на рынок в 2025 году активов сейчас торгуются в «минусе».

Согласно его исследованию, около 85% новых проектов после листинга упали ниже цены открытия. Особенно показательно, что поддержка крупных венчурных фондов (VC) больше не гарантирует успеха, как это было ранее.

Edgy отмечает, что статусный фонд в списке инвесторов не является драйвером роста. Аналитик, ссылаясь на данные Galaxy Research, привел сравнение с пиковым 2022 годом:

  • Крутое пике инвестиций: объемы привлечения капитала в прошлом квартале составили всего 12% от показателей II квартала 2022 года (когда фонды привлекли рекордные $17 млрд).
  • Кризис фондов: количество новых венчурных структур упало до самого низкого уровня за последние пять лет.
  • Рентабельность (ROI): прибыльность венчурных вложений стабильно снижается уже три года.
  • Масштабы: совокупные инвестиции за весь период 2023—2025 годов едва сравнялись с объемом финансирования за один только 2022 год.

По мнению исследователя, модель «привлечь инвестиции — выпустить токен — перепродать его розничным игрокам» окончательно себя исчерпала. Однако Edgy усматривает в этом положительный сигнал для индустрии.

Чего ждать рынка в будущем:

  • Фокус на реальный доход: предпочтение получат проекты, имеющие работающий продукт и приносящие прибыль, а не просто «сжигающие» средства инвесторов.
  • Справедливые запуски (Fair Launches): ожидается уменьшение доли токенов, принадлежащих инсайдерам, и меньший риск массовых распродаж со стороны фондов.
  • Качество вместо количества: вместо бесконечного создания новых блокчейнов команды сосредоточятся на разработке полезных сервисов для конечных пользователей.

Крах ZeroLend: известный криптокредитор закрывается после обрушения активов на 98%

Децентрализованный кредитный протокол ZeroLend официально объявил о прекращении своей деятельности после трех лет работы. Основатель проекта, известный под ником Ryker, назвал причиной такого шага хроническую убыточность, критическую нехватку ликвидности и постоянные хакерские атаки.

Финансовое состояние ZeroLend наглядно демонстрирует глубину кризиса проекта:

  • Обрушение TVL: общая стоимость активов в протоколе сократилась на 98%. Если в ноябре 2024 года показатель достигал $359 млн, то сегодня он составляет ничтожные $6,6 млн.
  • Доходы: после успешного 2025 года, когда прибыль превысила $1 млн, выручка упала до нескольких сотен тысяч долларов, что не позволило поддерживать жизнеспособность платформы.
  • Доля токена ZERO: только за последние сутки цена актива рухнула на 41%, а владельцы токенов остались без обещанных дивидендов и механизмов возмещения.

По словам Ryker, проект попал в «идеальный шторм»:

Проблемы с инфраструктурой: поставщики оракулов (сервисов передачи данных о ценах) прекратили поддержку, что сделало работу протокола опасным.

  • Неликвидность сетей: отдельные L2-сети (Linea, ZKsync Era, Ethereum), где размещались средства, не обеспечили достаточный объем торгов.
  • Хакеры: постоянное давление и попытки взлома окончательно истощили ресурсы команды.

Команда заявляет, что безопасный возврат средств — главный приоритет.

Пользователям настоятельно рекомендуют поскорее забрать свои активы с платформы. На большинстве рынков уже установлен нулевой коэффициент LTV (возможность брать ссуды заблокирована).

Сети Manta, Zircuit и xLayer: для вывода средств из этих экосистем готовятся специальные обновления смартконтрактов.

Пользователи, пострадавшие от взлома в сети Base в 2024 году, могут получить частичное возмещение средств, полученных от аирдропа проекта LINEA.

Итальянский банковский гигант Intesa Sanpaolo инвестировал почти $100 млн в биткоин-ETF

Один из крупнейших банков Италии — Intesa Sanpaolo — раскрыл данные о своих вложениях в цифровые активы. Согласно отчету за четвертый квартал 2025 года, банковская группа сфокусировалась на спотовых биткоин-ETF и сложных стратегиях хеджирования рисков.

Общая сумма прямых инвестиций в биткоин-фонды составила около $96 млн. Банк распределил капитал между несколькими ключевыми игроками:

  • $72,6 млн — у ARK 21Shares Bitcoin ETF;
  • $23,4 млн — в iShares Bitcoin Trust (BlackRock).

Помимо биткоина, Intesa Sanpaolo проявила интерес к экосистеме Solana, вложив $4,3 млн в Bitwise Solana Staking ETF. Этот фонд не только отслеживает цену монеты, но и аккумулирует вознаграждения от стейкинга.

Наиболее интересной частью отчета стала масштабная позиция на продажу (пут-опцион) акций компании Strategy — крупнейшего корпоративного владельца биткоина (более 714 тысяч BTC). Номинальная стоимость этой позиции составляет $184,6 млн.

Что это значит? Сочетание покупки биткоин-ETF и открытие пут-опциона на Strategy указывает на стратегию «арбитража». Банк, вероятно, ожидает, что акции Strategy перестанут торговаться с высокой наценкой (премией) относительно реальной стоимости биткоинов на ее балансе. Поскольку показатель mNAV (отношение цены компании к стоимости ее активов) уже упал с 2,9 до 1,21, Intesa Sanpaolo может получить значительную прибыль от дальнейшего сужения этого разрыва.

Банк также владеет миноритарными долями в других известных криптокомпаниях:

  • Circle (эмитент USDC): около $4,4 млн;
  • Coinbase, Robinhood, BitMine и ETHZilla: меньшие пакеты акций.

Интересно, что инвестиционные решения принимались совместно центральным офисом банка и его подразделениями по управлению активами (обозначение DFND). Это может свидетельствовать как о собственных операциях банка, так и о портфелях крупных институциональных клиентов. При этом американское подразделение группы по управлению капиталом полностью воздержалось от инвестиций в криптоактивы.

Революция в дивидендах: Elemental Royalty будет выплачивать акционерам «цифровое золото» от Tether

Компания Elemental Royalty Corporation вошла в историю как первое публичное предприятие в сфере золотодобычи, предложившее своим инвесторам дивиденды в криптовалюте. Акционеры смогут получать выплаты в стейблокине XAUT, курс которого жестко привязан к цене реального золота. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоит отметить, что стратегическим инвестором Elemental Royalty ранее выступила сама компания Tether — эмитент упомянутого цифрового актива.

Согласно официальному прессрелизу, совет директоров утвердил такую структуру дивидендов:

  • Годовой размер: $0,12 на одну акцию.
  • График: выплаты будут производиться ежеквартально по $0,03 на акцию.
  • Общий объем: в I квартале 2026 года компания планирует выплатить акционерам в общей сложности $1,9 млн (исходя из 63,9 млн акций в обращении).

Финансовый директор компании Стефан Венгер подчеркнул стабильность бизнеса: на конец 2025 года Elemental Royalty имела $53 млн ликвидных средств при нулевой задолженности, что позволяет уверенно выполнять обязательства перед инвесторами.

Компания предоставляет возможность выбрать начисления в стейблкоин вместо традиционной валюты, однако есть определенные условия:

  • Опция доступна только акционерам, которые отвечают специальным критериям (перечень требований пока не разглашается).
  • Выплаты будут производиться в токенах Tether Gold (XAUT), где 1 токен равен 1 тройской унции физического золота, хранящейся в Швейцарии.

Источник: Минфин
