Банки получили больше наличных денег, чем выдали: становится ли Украина менее cash-зависимой

Объем выдачи наличных через банки в I квартале 2026 года вырос на 6,3% — до 747,5 млрд грн, свидетельствуют данные НБУ . На первый взгляд это может свидетельствовать об усилении роли наличных денег в экономике. В то же время поступление наличных в банки за этот период было еще больше — 749,8 млрд грн, что на 5,2% больше, чем в прошлом. То есть банковская система и дальше «стерилизует» наличные деньги: средств в банки поступает больше, чем выдается. Однако темпы этого процесса замедлились. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Важно и то, что рост кассовых оборотов по наличным — как по выдаче, так и по поступлению — ниже уровня инфляции. Это может свидетельствовать о постепенном уменьшении наличных средств для обслуживания экономики через официальные и контролируемые каналы.

Наличных денег в обращении стало больше

В то же время, наличная гривна в обращении, то есть денежный агрегат М0, в апреле выросла на 14,7% — до рекордных 886,6 млрд грн. Это самые высокие темпы роста с начала года.

В отличие от кассовых оборотов банков, этот показатель растет быстрее инфляции. Это может означать, что часть наличных денег не возвращается в банковскую систему, а накапливается «на руках» или используется вне официальных каналов.

По оценкам участников рынка, нынешний рост роли наличных денег может быть связан с усилением финансового контроля, налоговым давлением на ФОП, риском блокирования счетов, ограничениями переводов и борьбой с дроперами.

Именно в марте-апреле 2025 года, после усиления контроля за переводами, наличные деньги стали активнее расти, а их доля в экономике — возобновляться.

Полного возврата к наличке нет

Несмотря на рекордный объем наличной гривны в обращении, говорить об откате Украины от безналичной экономики рано.

Доля наличных денег в широкой денежной массе — агрегате М3 — в последние месяцы остается относительно стабильной и составляет 21,9%. Для сравнения, в среднем за 2025 год этот показатель был на уровне 22,2%, а в 2024 году — 22,9%.

То есть доля наличных денег в общей денежной массе все еще постепенно снижается. Правда, темпы этого понижения заметно замедлились.

Повлияют ли новые лимиты для ФОП

Отдельным фактором могут стать новые ограничения на переводы для ФОП. Если они усложнят проведение безналичных операций или усилит опасения бизнеса относительно блокирования счетов, это может стимулировать дополнительный спрос на наличные деньги.

Подобный эффект уже наблюдался в 2025 году, когда после усиления контроля за переводами наличные деньги начали расти быстрее.

Впрочем, пока данные не свидетельствуют о резком развороте Украины обратно в наличную экономику. Скорее речь идет о смешанной картине: безналичные расчеты остаются доминантным трендом, но регуляторное давление и недоверие к отдельным финансовым процедурам подталкивают часть бизнеса и населения снова держать больше денег наличными.