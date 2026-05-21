Кабмин проверит, как министерства тратили деньги налогоплательщиков

Кабмин принял распоряжение «О проведении в 2026 году смотров расходов государственного бюджета в отдельных сферах», которым предусмотрено проведение смотров расходов в 22 сферах деятельности 14 главных распорядителей* средств государственного бюджета в этом году, говорится в сообщении Министерства финансов от 21 мая.

Кого будут проверять

Сферы и цели обзоров расходов, которые будут производиться в 2026 году, определены на основе ориентировочного плана проведения обзоров расходов на 2025−2029 годы, включенного в материалы в Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы.

Среди направлений — социальная защита, образование, здравоохранение, поддержка бизнеса, культура, международная деятельность.

Что предполагает проверка

Обзоры расходов государственного бюджета предусматривают анализ эффективности реализации государственной политики в соответствующей сфере деятельности за счет средств государственного бюджета в пределах определенных бюджетных программ, а также оценки эффективности, результативности и экономической целесообразности соответствующих расходов государственного бюджета.

Отчеты об обзорах расходов должны быть представлены Кабинету Министров Украины до 1 декабря 2026, что позволит учесть результаты обзоров в начале нового бюджетного цикла при формировании Бюджетной декларации на 2028−2030 годы.

Отчеты об обзорах расходов должны содержать, среди прочего, предложения по оптимизации расходов государственного бюджета.