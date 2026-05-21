Национальный банк Украины установил на 22 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,2341 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны меньше, чем на копейку, однако это новый исторический максимум.
НБУ установил курс валют на пятницу: доллар продолжает обновлять рекорды
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Курс доллара
На пятницу НБУ установил такой курс доллара: 44,2341 грн против 44,2271 грн 21 мая.
Курс евро
В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке 51,3034 грн против 51,3027 грн 21 мая.
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 50 незарегистрированных посетителей.
Комментарии