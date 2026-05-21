Tether готовится к экспансии на рынок Южной Кореи, аналитики спрогнозировали дно биткоина: что нового

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Tether готовится к экспансии на рынок Южной Кореи и регистрирует торговые марки

Криптогигант Tether — эмитент самого популярного в мире стейблкоина USDT — начал масштабную юридическую подготовку к выходу на южнокорейский рынок. Компания официально подала в Южной Корее сразу семь заявок на регистрацию своих торговых марок. По информации местных СМИ, ссылающихся на инсайдеров в сфере цифровых активов, этот шаг свидетельствует об изменении стратегии компании, ранее регистрировавшей в стране только названия отдельных изолированных продуктов.

На этот раз патентный пакет эмитента намного шире. Заявки напрямую связаны с главным брендом Tether, официальным логотипом компании, а также ее специфическим продуктом — стейблокином Tether Gold (XAUT), который снабжен физическим золотом.

Южнокорейские финансовые аналитики связывают такую активность с грядущими регуляторными изменениями в стране. В настоящее время местные власти активно обсуждают вторую фазу профильного законодательства о цифровых активах — Digital Asset Basic Act. Новые правила могут обязать всех иностранных эмитентов стабильных монет создавать официальные локальные филиалы и получать внутренние лицензии для легальной работы с корейскими резидентами.

Кроме нормативного фактора эксперты видят в действиях Tether жесткую конкурентную борьбу. Компания пытается сыграть на опережение своего главного американского соперника — Circle (эмитента стейблкоина USDC). Напряжение между гигантами возросло после того, как в апреле 2026 года соучредитель и СЕО Circle Джереми Аллейр совершил официальный визит в Южную Корею, где провел серию закрытых переговоров с руководством крупнейших корейских криптобирж и финансовых холдингов по стратегическому партнерству.

ШИ-инфраструктура и мемкоины спасли экосистему Solana в первом квартале кризиса

Блокчейн-сеть Solana завершила первый квартал 2026 года в условиях жесткого медвежьего тренда на крипторинку с неоднозначными, но весьма показательными результатами. Несмотря на то, что рыночная стоимость нативной монеты рухнула на 33% по сравнению с предыдущим кварталом — до 83,11 доллара, фундаментальные показатели экосистемы продемонстрировали устойчивость.

Главными драйверами институционального и розничного интереса стали секторы токенизированных реальных активов (RWA), децентрализованных финансов (DeFi) и инфраструктура для ШИ-агентов. Об этом говорится в новом аналитическом отчете компании Messari.

Настоящим прорывом квартала стал именно рынок RWA, чья совокупная капитализация в сети Solana подскочила на 43% и достигла 2,01 млрд долларов. Львиную долю этого успеха обеспечил токенизированный фонд BUIDL от инвестиционного гиганта BlackRock (созданный в партнерстве с Securitize) — его капитализация внутри экосистемы взлетела на 106%, составив 525,4 миллиона долларов после добавления кастодиальной поддержки от Anchorage Digital.

Общий показатель совокупного дохода приложений в сети (Chain GDP) удержался на уровне предыдущего периода и составил 342,2 миллиона долларов. Основным источником ликвидности осталась популярная площадка для запуска токенов pump.fun с результатом 124,7 миллиона долларов (+17%). Кроме того, феноменальную динамику показал проект Bags, доходы которого выросли на 1347% (до 11,5 миллиона долларов) благодаря модели распределения торговых комиссий между авторами контента и ШИ-проектами.

Аналитики Messari отмечают, что Solana быстро превращается в базовый координационный слой для автономной экономической деятельности искусственного интеллекта благодаря высокой скорости и низким комиссиям.

В первом квартале сеть расширила поддержку платежного стандарта Х402, созданного специально для финансовых операций между ШИ-агентами. К инициативе уже присоединились крупные инфраструктурные игроки, такие как QuickNode, Alchemy, MoonPay и Messari. Кроме этого, организация Solana Foundation представила инструмент Agent Registry — ончейн-реестр для верификации ШИ-агентов, а в партнерстве с Google Cloud анонсировала запуск специализированной платежной платформы Pay.sh.

Локальный всплеск активности в январе подогрела краткосрочная мода на ШИ-токены (в частности RALPH и GAS), что спровоцировало трехкратный рост комиссий и пользовательской базы в трейдинг-приложении Fomo.

В классическом секторе децентрализованных финансов зафиксирован спад: совокупная стоимость заблокированных активов (TVL) в сети Solana упала на 22% — до 6,16 миллиарда долларов. Впрочем, эксперты подчеркивают, что это падение исключительно номинально и вызвано снижением рыночной цены самой монеты Solana, а не реальным оттоком пользователей или капитала из протоколов.

Тройка крупнейших DeFi-проектов сети по объему TVL выглядит так:

Kamino — $1,72 млрд;

Jupiter — $1,69 млрд;

Raydium — $992,5 млн.

Прогноз K33 Research: биткоин нащупал циклическое дно, а февральский минимум в $60 000 больше не будет пробит

С начала мая флагманский криптоактив продемонстрировал снижение на 6% после неудачной попытки закрепиться выше 200-дневной скользящей средней (MA), которая сейчас проходит в районе $82 000. Несмотря на локальную коррекцию, аналитики исследовательской компании K33 Research убеждены. рыночного цикла

В свежем отчете эксперты подчеркивают, что текущая динамика рынка принципиально отличается от классических медвежьих трендов 2014, 2018 и 2022 годов. Тогда краткосрочные ралли мгновенно сменялись паническими капитуляциями и обновлением минимумов. В настоящее время восстановление индустрии происходит гораздо медленнее и сдержаннее, что является положительным сигналом, поскольку мешает накоплению избыточного кредитного плеча (левереджа) на биржах.

Старший аналитик K33 Ветле Лунде отмечает, что показатели рынка деривативов сейчас сигнализируют об «уникально пессимистических настроениях» среди трейдеров. Однако, по его мнению, нынешняя структура капитала копирует здоровые фазы роста в 2025 году, а не ложные и манипулятивные отскоки предыдущих циклов.

Чрезмерная осторожность участников рынка отчетливо прослеживается в институциональных потоках капитала. Согласно последним квартальным отчетам формы 13 °F, в первом квартале крупные институциональные игроки суммарно сократили свои позиции на 26 733 BTC. В то же время розничные инвесторы выступили главной силой поддержки, выкупив с рынка 19395 BTC.

Львиная доля институциональных распродаж пришлась на крупные дельта-нейтральные хедж-фонды и маркетмейкеры типа Millennium и Jane Street. Аналитики связывают их выход с постепенным снижением премиальной доходности внутри криптосектора и ростом привлекательности традиционных альтернативных рынков.

Параллельно споту биткоин-ETF зафиксировали один из самых масштабных пятидневных оттоков капитала. Волна ликвидаций активизировалась как раз тогда, когда рыночный курс «цифрового золота» сравнялся со средней ценой покупки паев в этих фондах. У K33 объясняют такое поведение желанием многих инвесторов просто выйти «в безубыток» или минимизировать текущие потери после затяжного падения.

На момент подготовки материала биткоин удерживает позиции и торгуется в районе $77470.

Ethereum не смог восстановиться после ликвидаций: в CryptoQuant заявили о риске падения до $1350

Ethereum подтвердил медвежий сценарий после пробоя треугольной формации вниз. Об этом заявили аналитики платформы CryptoQuant.

По словам экспертов, структура рынка Ethereum продолжает ослабевать, если оценивать ценовую динамику вместе с данными о ликвидации фьючерсных позиций на криптобирже Binance.

Аналитики отметили, что сам по себе пробой нижнего предела треугольника еще не является окончательным подтверждением медвежьего тренда. В то же время дополнительным отрицательным сигналом стало то, что краткосрочная скользящая средняя остается ниже долгосрочной, что свидетельствует о сохранении нисходящего импульса, говорится в сообщении.

Особое внимание эксперты уделили ликвидациям на Binance. Поскольку биржа остается одной из самых больших площадок для торговли деривативами на Ethereum, кластеры ликвидаций на платформе могут влиять на общее направление рынка.

По мнению экспертов, резкие ликвидации лонг-позиций вместе со слабостью цены свидетельствуют о «нисходящей перезагрузке» рынка и выходе перегруженных лонг-позиций. По данным CryptoQuant, такие периоды часто связаны с агрессивным закрытием позиций крупными участниками рынка.

Аналитики также подчеркнули, что Ethereum не смог сформировать сильнейшее восстановление после последних волн ликвидаций. Это, по их мнению, подтверждает слабость текущей рыночной структуры.

В CryptoQuant считают, что медвежий сценарий остается актуальным, пока Ethereum не вернется выше пробитой треугольной формации. В противном случае давление продавцов может усилиться, а цена актива — протестировать зону поддержки около $1350.

Кроме того, в Santiment обратили внимание на последние обсуждения Ethereum. По их словам, дискуссии сосредоточены вокруг ротации капитала и институциональных потоков, влияющих на спрос на актив.