Рынок труда Германии: украинцы находят работу быстрее других мигрантов

Половина украинцев, прибывших в Германию в первые полгода полномасштабной войны россии против Украины, трудоустроена через три с половиной года пребывания в ФРГ. Об этом свидетельствует анализ Института исследований рынка труда Федерального агентства по трудоустройству и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, обнародованный во вторник, 17 февраля, пишет DW.

Темпы трудоустройства беженцев из Украины

По данным исследования, темп трудоустройства беженцев из Украины в Германии выше, чем у мигрантов предыдущих волн — украинцы достигли уровня занятости в 50 процентов примерно на два с половиной года раньше (например, у беженцев из других стран, приехавших в Германию в 2015 году, на достижение такого уровня занятости ушло шесть).

Исследователи связывают это с высоким уровнем образования украинцев, отсутствием обязательной процедуры предоставления убежища и возможностью приступать к работе.

Уровень занятости украинцев

В то же время, как следует из анализа, уровень занятости украинцев значительно ниже среднего по стране, который в июне 2025 года составил около 68 процентов. Эксперты объясняют это психологическими травмами, связанными с войной и миграцией.

Многие беженцы — женщины, которые самостоятельно ухаживают за детьми из-за ограничений на выезд из Украины мужчин призывного возраста. В сентябре 2025 года только 21 процент украинок с детьми до трех лет без партнера работали.

Из-за частичной занятости многих украинцев доля получающих государственные выплаты (Bürgergeld) остается высокой.

В первом полугодии 2025 года 41% трудоустроенных украинцев проживали в домохозяйствах, получавших дополнительные выплаты, и этот показатель особенно высок в семьях с детьми.

Методика опроса

Анализ основан на опросе и данных социального страхования 1943 женщин и 803 мужчин в возрасте 18−64 лет, прибывших в Германию с 24 февраля по 31 августа 2022 года. Данные о занятости учтены до 30 сентября 2025 года.

