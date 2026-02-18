Кийосаки снова пророчит «крупнейший крах фондового рынка в истории»

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки советует заранее покупать BTC, ETH, золото и серебро перед грядущим обвалом. Об этом он написал в Х.

Что говорит Кийосаки

Писатель напомнил, что еще в 2013 году в другой книге, «Пророчество богатого папы», он писал о грядущем масштабном крахе и призывал вкладываться в криптовалюту. Сейчас, утверждает Кийосаки, экономический кризис стал неизбежен.

По его словам, легко пережить обвал смогут те, кто «прислушался к советам книги и заранее подготовился». Эти люди, уверяет Кийосаки, смогут многократно увеличить свое состояние и стать «богаче своих самых смелых мечтаний».

Для неподготовленных участников рынка грядущий кризис обернется «худшим кошмаром», пугает писатель. В состав защитного портфеля, который, по убеждению писателя, позволит выстоять в условиях надвигающегося кризиса, входят физические золото и серебро, биткоин и эфир.

Кийосаки подчеркнул, что речь идет именно о «настоящих активах», а не о производных инструментах на драгметаллы или криптовалюты вроде фьючерсов или паев ETF.

Инвестор сказал, что продолжит закупать биткоины по мере падения цены на актив и уверен: первая криптовалюта не обесценится, потому что ее предложение ограничено, причем большинство монет уже находится в обращении.

«Поймите послание», — обратился он к читателям своего твиттера.

Кийосаки раскрыл свою тактику на период обещанного обвала: он планирует активно покупать биткоин в момент, когда панические продажи достигнут пика. По его убеждению, рыночный крах — это не катастрофа, а уникальная возможность.

«Когда рынки рушатся, бесценные активы поступают в продажу. Обвалы — это лучшее время для обогащения, так пусть этот обвал сделает вас богаче», — резюмировал автор книги «Богатый папа, бедный папа».