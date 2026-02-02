Кийосаки назвал обвал рынков «распродажей» и готовится покупать биткоин, золото и серебро

Американский инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки провел параллель между распродажами в ритейле и обвалами на рынках активов, объясняя разницу в финансовом поведении богатых и бедных.

Распродажа в Walmart

«Когда в Walmart распродажа, бедные люди спешат и покупают, покупают, покупают. Но когда на рынке финансовых активов распродажа, то есть крах, бедные продают и убегают, тогда как богатые спешат и покупают, покупают, покупают», — написал он.

По его словам, «рынок золота, серебра и биткоина только что обвалился, то есть пошел на распродажу и я жду с наличными в руках, чтобы начать покупать больше золота, серебра и биткоина на распродаже».

Советы Кийосаки

Известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки неоднократно оказывался в центре внимания из-за смены своей риторики.

Еще 11 месяцев назад он заявил о полном выходе из активов в серебре, чтобы перевести средства в биткоин. Однако теперь, когда цена металла обновила исторический максимум, Киосаки прогнозирует ему безумный рост.

Золото стало более волатильным активом, чем биткоин

Традиционное представление о финансовых «тихих гаванях» потерпело крах: золото стало более нестабильным активом, чем первая криптовалюта мира. Стремительное ралли драгоценного металла сменилось не менее резкими ценовыми качелями, которые по своей амплитуде напоминают самые турбулентные моменты последних двух десятилетий.

В понедельник BTC упал до 10-месячного минимума. Падение от октябрьского пика составляет более 40%.

