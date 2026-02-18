Топ-10 самых востребованных профессий в начале 2026: кого ищут работодатели

Государственная служба занятости в этом году предложила своим клиентам уже более 83 тысячи вакансий. Активнее всего работодатели предлагали работу на должности водителей, продавцов и подсобных рабочих, говорится в сообщении службы.

Топ-10 самых востребованных профессий

1. Водитель автотранспортных средств. Это квалифицированный специалист, обеспечивающий безопасную перевозку пассажиров или грузов. Данная профессия касается водителей легкового, грузового транспорта и автобусов. Всего с начала года было более 3 тысяч таких предложений.

2. Продавец продовольственных товаров. Он является квалифицированным работником торговой сети. Такой сотрудник принимает продукты питания от поставщиков, отвечает за их хранение, раскладывает в торговом зале и реализует. Таких должностей в Службе занятости с начала года насчитывается около 3 тысяч.

3. Подсобный рабочий. Это работник, не имеющий специальной квалификации, но выполняющий вспомогательные работы на производстве, строительстве или складах. Чаще всего профессия требует исполнения обязанностей грузчика и уборщика. Также часто занимается подготовкой инструментов для более квалифицированных работников. Идеальная работа для людей, не имеющих образования и особых навыков для выполнения более сложных задач. В общей сложности было более 2,4 тысячи подобных предложений работы.

4. Продавец-консультант. Это специалист розничной торговли, не только получающий товар, размещающий в торговом зале и продающий. Главным отличием такого специалиста от других торговцев есть то, что он консультирует покупателей, помогая в выборе покупки. Таких работников искали почти 2,2 тысяч раз.

5. Уборщик служебных помещений. Это работник, создающий чистоту в офисах, административных зданиях и учебных заведениях. Работу этого месяца для них предлагали 2,1 тысячи раз.

6. Повар. Это специалист общепита, который готовит блюда и соответственно оформляет их подачу, при этом соблюдает технологические карты и санитарные нормы. Интересно, что в первую очередь многие представляют таких работников в ресторанах и кафе, но чаще всего повара выполняют работу в цехах. С начала года было около 2 тысяч подобных вакансий.

7. Бухгалтер. Это специалист, ответственный за ведение финансового, налогового и управленческого учета. Такой работник формирует финансовую отчетность и контролирует законность хозяйственных операций предприятия, где работает. Статистика говорит о наличии 1,8 тысячи запросов на таких работников.

8. Швея. Это квалифицированный рабочий, работающий вручную или на швейном оборудовании. Такие специалисты создают или меняют одежду, изделия из ткани, кожи или других материалов. Кое-где они работают с обувью. Запрос на швей был на уровне 1,5 тысячи вакансий.

9. Сестра медицинская (брат медицинский). Это специалист среднего медицинского звена. Для такой работы требуется профессиональное образование. Работник на такой профессии ухаживает за пациентами, оказывает неотложную помощь, проводит некоторые относительно простые медицинские действия, например, делает уколы, перевязки, ставит капельницы. Медицинских сестер и братьев в этом году приглашали на работу почти 1,3 тысячи раз.

10. Специалист государственной службы или местного самоуправления. Это должностное лицо, работающее в исполнительных органах местных органов власти. Чаще всего такие работники реализуют местные программы и предоставляют услуги населению. Служба занятости предложила такую работу 1,2 тысяч раз.

Как ранее писал «Минфин», украинский рынок труда в 2026 году может ожидать значительная турбулентность. Подавляющее большинство трудоспособных граждан рассматривает возможность смены профессии или места работы, а четверть из них уже имеет четкий план действий. Главным драйвером этих изменений остается финансовый вопрос.