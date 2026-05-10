Отмена рейсов из-за топлива: ЕС разъяснил права пассажиров

ЕС разъяснил права пассажиров при отмене рейсов: в документе , подготовленном для транспортной и туристической отраслей ЕС, Комиссия сообщила , что в целом ситуация остается спокойной и пока нет признаков реальной нехватки топлива, пишет Аusnews.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Правила ЕС

По правилам ЕС, если авиакомпания отменяет рейс менее чем за две недели до вылета, она обязана выплатить пассажирам компенсацию. Исключение — если компания докажет, что отмена произошла из-за непредвиденных обстоятельств, которые было невозможно предотвратить.

Комиссия уточнила: если топлива на месте реально не хватает и рейс выполнить физически невозможно, это может считаться таким исключением. Но если авиакомпания отменяет рейс просто потому, что топливо подорожало, — это не считается уважительной причиной. Цены на топливо меняются предсказуемо, и компании могут просто заложить эти расходы в стоимость билетов.

«Управление колебаниями цен — это обычная часть работы любой авиакомпании», — подчеркнула Комиссия. Пресс-секретарь Комиссии Анна-Кайса Итконен добавила, что все объявленные на сегодняшний день отмены рейсов связаны именно с ростом цен на топливо, а не с его фактической нехваткой.

Выдача ваучеров

По правилам ЕС, авиакомпании могут выплачивать компенсацию либо деньгами, либо ваучером — но только если пассажир сам выбрал этот вариант.

В связи с этим Комиссия настоятельно призвала авиакомпании и туроператоров вспомнить рекомендации, выпущенные ещё в 2020 году во время пандемии ковида.

Тогда были разработаны советы о том, как сделать ваучеры удобнее и привлекательнее для пассажиров: например, увеличить срок их действия, сделать их более гибкими, разрешить передавать другим людям или обменивать обратно на деньги.

Читайте также: Топливный кризис и отмена рейсов: как пассажирам получить до 600 евро компенсации в ЕС

Прозрачное ценообразование

Авиакомпании обязаны заранее показывать пассажирам полную стоимость билета — ещё до оплаты, без скрытых доплат и сюрпризов. Комиссия особо подчеркнула: добавлять какие-либо сборы уже после покупки билета недопустимо. Это касается и топливных надбавок — если цена на топливо выросла уже после того, как пассажир купил билет, перекладывать эти расходы на него запрещено.

Читайте также: Ryanair предупреждает о дефиците авиатоплива в мае: что будет с ценами на билеты

Для пакетных туров действуют отдельные правила. Организатор может повысить цену уже после заключения договора, но только если это условие прописано в самом договоре и только если причина — подорожание транспорта.