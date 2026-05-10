Отмена рейсов из-за топлива: ЕС разъяснил права пассажиров

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 мая 2026, 12:14 Читати українською

Отмена рейсов из-за топлива: ЕС разъяснил права пассажиров

ЕС разъяснил права пассажиров при отмене рейсов: в документе, подготовленном для транспортной и туристической отраслей ЕС, Комиссия сообщила, что в целом ситуация остается спокойной и пока нет признаков реальной нехватки топлива, пишет Аusnews.

ЕС разъяснил права пассажиров при отмене рейсов: в документе, подготовленном для транспортной и туристической отраслей ЕС, Комиссия сообщила, что в целом ситуация остается спокойной и пока нет признаков реальной нехватки топлива, пишет Аusnews.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПравила ЕСПо правилам ЕС, если авиакомпания отменяет рейс менее чем за две недели до вылета, она обязана выплатить пассажирам компенсацию.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Правила ЕС

По правилам ЕС, если авиакомпания отменяет рейс менее чем за две недели до вылета, она обязана выплатить пассажирам компенсацию. Исключение — если компания докажет, что отмена произошла из-за непредвиденных обстоятельств, которые было невозможно предотвратить.

Комиссия уточнила: если топлива на месте реально не хватает и рейс выполнить физически невозможно, это может считаться таким исключением. Но если авиакомпания отменяет рейс просто потому, что топливо подорожало, — это не считается уважительной причиной. Цены на топливо меняются предсказуемо, и компании могут просто заложить эти расходы в стоимость билетов.

«Управление колебаниями цен — это обычная часть работы любой авиакомпании», — подчеркнула Комиссия. Пресс-секретарь Комиссии Анна-Кайса Итконен добавила, что все объявленные на сегодняшний день отмены рейсов связаны именно с ростом цен на топливо, а не с его фактической нехваткой.

Выдача ваучеров

По правилам ЕС, авиакомпании могут выплачивать компенсацию либо деньгами, либо ваучером — но только если пассажир сам выбрал этот вариант.

В связи с этим Комиссия настоятельно призвала авиакомпании и туроператоров вспомнить рекомендации, выпущенные ещё в 2020 году во время пандемии ковида.

Тогда были разработаны советы о том, как сделать ваучеры удобнее и привлекательнее для пассажиров: например, увеличить срок их действия, сделать их более гибкими, разрешить передавать другим людям или обменивать обратно на деньги.

Читайте также: Топливный кризис и отмена рейсов: как пассажирам получить до 600 евро компенсации в ЕС

Прозрачное ценообразование

Авиакомпании обязаны заранее показывать пассажирам полную стоимость билета — ещё до оплаты, без скрытых доплат и сюрпризов. Комиссия особо подчеркнула: добавлять какие-либо сборы уже после покупки билета недопустимо. Это касается и топливных надбавок — если цена на топливо выросла уже после того, как пассажир купил билет, перекладывать эти расходы на него запрещено.

Читайте также: Ryanair предупреждает о дефиците авиатоплива в мае: что будет с ценами на билеты

Для пакетных туров действуют отдельные правила. Организатор может повысить цену уже после заключения договора, но только если это условие прописано в самом договоре и только если причина — подорожание транспорта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Hardlyworker и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами