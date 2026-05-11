«Опыт имеет значение»: Кабмин запускает национальную программу стажировки людей 50+

Кабинет министров запускает национальную программу стажировки для людей 50+ под названием «Опыт имеет значение». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 мая.

Что известно о программе

По словам Свириденко, дефицит квалифицированных кадров уже сейчас является одним из ключевых вызовов для экономики Украины. Наиболее ощутимо это проявляется в строительной сфере и оборонной промышленности, где потребность в работниках и дальше будет расти.

Этот вопрос, по ее словам, обсуждали с директором Института демографии им. М. В. Птухи НАН Украины Эллой Либановой.

Свириденко также сообщила, что правительство работает над стимулированием работодателей и созданием условий возвращения на рынок труда людей с опытом.

Что предполагает программа

Программа «Опыт имеет значение» предусматривает несколько этапов: подготовку к трудоустройству (обновление резюме, адаптацию к современным требованиям рынка и развитие практических навыков), встречи с работодателями для обсуждения формата сотрудничества, а также стажировку или трудоустройство с возможностью дальнейшего оформления.

Во время стажировки кандидаты смогут ознакомиться с рабочими процессами, а работодатели — оценить их соответствие должности. Инициатива осуществляется совместно с Государственной службой занятости, бизнесом и общественными партнерами.

По словам премьера, правительство формирует новую политику занятости, где человеческий капитал является ключевым ресурсом, а главный акцент делается не только на создании рабочих мест, но и устранении барьеров для трудоустройства. Она призвала работодателей присоединяться к программе, а людей 50+ — подавать заявки на участие.