11 мая 2026, 12:46 Читати українською

«Опыт имеет значение»: Кабмин запускает национальную программу стажировки людей 50+

Кабинет министров запускает национальную программу стажировки для людей 50+ под названием «Опыт имеет значение». Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 мая.

Что известно о программе

По словам Свириденко, дефицит квалифицированных кадров уже сейчас является одним из ключевых вызовов для экономики Украины. Наиболее ощутимо это проявляется в строительной сфере и оборонной промышленности, где потребность в работниках и дальше будет расти.

Этот вопрос, по ее словам, обсуждали с директором Института демографии им. М. В. Птухи НАН Украины Эллой Либановой.

Читайте также: В Украине хотят запустить программу трудоустройства для людей 50+

Свириденко также сообщила, что правительство работает над стимулированием работодателей и созданием условий возвращения на рынок труда людей с опытом.

Что предполагает программа

Программа «Опыт имеет значение» предусматривает несколько этапов: подготовку к трудоустройству (обновление резюме, адаптацию к современным требованиям рынка и развитие практических навыков), встречи с работодателями для обсуждения формата сотрудничества, а также стажировку или трудоустройство с возможностью дальнейшего оформления.

Во время стажировки кандидаты смогут ознакомиться с рабочими процессами, а работодатели — оценить их соответствие должности. Инициатива осуществляется совместно с Государственной службой занятости, бизнесом и общественными партнерами.

По словам премьера, правительство формирует новую политику занятости, где человеческий капитал является ключевым ресурсом, а главный акцент делается не только на создании рабочих мест, но и устранении барьеров для трудоустройства. Она призвала работодателей присоединяться к программе, а людей 50+ — подавать заявки на участие.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

Qwerty1999
11 мая 2026, 13:29
#
Проблема в том, что ТЦК мобилизует и тех, кому за 50+
TAN72
11 мая 2026, 13:50
#
60+ и до выноса тела.
kadaad1988
11 мая 2026, 13:57
#
Не верю я в реальную реализацию этого проекта. Нужно будет ради интереса заняться.
orient14
11 мая 2026, 14:37
#
Повний комплект порожніх слів
