Айтишник устроился сразу на пять работ и зарабатывает из них $746 тысяч в год

Американский ИТ-специалист по имени Дэмиен тайно объединяет пять полноценных отдаленных работ и зарабатывает около $746 тыс. в год. Об этом пишет Business Insider.

Как это удается айтишнику

По словам мужчины, он работает в сфере ИТ и использует высокий доход для удержания семьи, покупки автомобиля и создания финансовой подушки на будущее. Его жена благодаря этому смогла бросить работу.

Демиен рассказал, что обычно просыпается в 4 утра, идет в спортзал, а около 6 начинает работать. Из-за того, что его работодатели находятся в разных часовых поясах, время входа в систему может изменяться. Завершает рабочий день он примерно в 17:00.

Несмотря на 11-часовой график, мужчина утверждает, что нагрузка в большинстве своем остается управляемой. Он также не исключает возможности принять шестую работу, однако признается, что после волны увольнений в технологическом секторе начал чувствовать вину.

«Я не хочу забирать все вакансии, когда есть люди, которым действительно нужна работа», — сказал он.

По данным Business Insider, Дэмиен начал совмещать несколько работ еще в 2021 году. Тогда он работал удаленно в ИТ-поддержке с зарплатой около $90 тыс. в год и получил новое предложение на $110 тыс. Вместо того чтобы уволиться, он решил покинуть обе должности.

Впоследствии из-за риска разоблачения он сменил работодателей, а в 2024—2026 годах постепенно нарастил количество отдаленных должностей до пяти. Чтобы не вызывать подозрений, Дэмиен говорит, что пытается выполнять работу качественно и не давать компаниям причин следить за ним.

Он также создал программу, которая делает его компьютеры активными для работодателей. В то же время мужчина признает, что не планирует работать в таком режиме постоянно.

В последнее время он сосредоточился на пассивном доходе по недвижимости, накоплении капитала и возможном запуске собственного бизнеса. «Я не хочу так работать вечно», — отметил он.