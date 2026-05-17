Ryanair увеличит бонус сотрудникам за выявление негабаритного багажа

Ryanair планирует увеличить выплаты сотрудникам, выявляющим пассажиров с негабаритным ручной багажом. В настоящее время авиакомпания выплачивает 2,50 евро за каждый такой случай, а нарушителя штрафуют на 75 евро. Об этом сообщает The Times.

Что известно

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что количество нарушителей значительно сократилось благодаря бдительности персонала. По его словам, доля пассажиров с негабаритными сумками снизилась с «0,0001% до 0,00001%». Поскольку нарушений становится меньше, О'Лири пообещал повысить бонус — с €2,50 до €3,50 за каждый выявленный случай.

Он четко предупредил пассажиров: «Если сумка не укладывается в габариты — вас оштрафуют».

Кроме того, О'Лири вновь призвал запретить продажу алкоголя в аэропортах, утверждая, что это улучшит поведение пассажиров.

Ryanair: строгий контроль багажа и заработок

Ryanair — крупнейшая авиакомпания Европы по количеству пассажиров. Она уже давно использует строгий контроль багажа в качестве источника дохода: плата за негабаритную ручную кладь на стойке регистрации является одним из ключевых источников дополнительных доходов для лоукостеров. Цены на билеты Ryanair начинаются от €14,99 за короткие рейсы в одну сторону.

