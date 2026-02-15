Минразвития опубликовало проект закона об административных правонарушениях по перевозкам пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ.
Рынок такси хотят вывести из тени: Минразвития подготовило законопроект
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Почему это важно
Законопроект направлен на урегулирование вопроса обеспечения реализации и действенности норм законодательства в сфере перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями по заказу путем установления административной ответственности за нарушение соответствующих требований.
Принятие законопроекта позволит сформировать целостную и эффективную систему административной ответственности в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ, будет способствовать легализации рынка, повышению безопасности пассажирских перевозок и обеспечению равных условий осуществления деятельности для всех участников рынка.
Ключевой новеллой законопроекта является дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 1333, которой устанавливается административная ответственность за нарушение условий и правил перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ.
Читайте: Правительство готовит реформу услуг такси: что изменится для пассажиров
Что предполагает законопроект
Законопроект предусматривает установление ответственности за:
- выполнение платежной перевозки пассажиров без получения права на предоставление соответствующих услуг или вне трудовых отношений с автомобильным перевозчиком;
- нарушение самозанятыми перевозчиками специальных требований законодательства по осуществлению деятельности;
- выполнение перевозок легковыми автомобилями на заказ, полученных не через цифровую платформу;
- использование платформ, информация о которых отсутствует в государственных информационных системах;
- осуществление перевозок без соблюдения требований технического состояния авто и обязательного оборудования такси;
- нарушение Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.
Читайте: Таксисты получат новые правила работы: ключевые изменения, которые предлагает Минразвития
Комментарии - 3