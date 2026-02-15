Рынок такси хотят вывести из тени: Минразвития подготовило законопроект

Минразвития опубликовало проект закона об административных правонарушениях по перевозкам пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ.

Почему это важно

Законопроект направлен на урегулирование вопроса обеспечения реализации и действенности норм законодательства в сфере перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями по заказу путем установления административной ответственности за нарушение соответствующих требований.

Принятие законопроекта позволит сформировать целостную и эффективную систему административной ответственности в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ, будет способствовать легализации рынка, повышению безопасности пассажирских перевозок и обеспечению равных условий осуществления деятельности для всех участников рынка.

Ключевой новеллой законопроекта является дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 1333, которой устанавливается административная ответственность за нарушение условий и правил перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ.

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает установление ответственности за:

выполнение платежной перевозки пассажиров без получения права на предоставление соответствующих услуг или вне трудовых отношений с автомобильным перевозчиком;

нарушение самозанятыми перевозчиками специальных требований законодательства по осуществлению деятельности;

выполнение перевозок легковыми автомобилями на заказ, полученных не через цифровую платформу;

использование платформ, информация о которых отсутствует в государственных информационных системах;

осуществление перевозок без соблюдения требований технического состояния авто и обязательного оборудования такси;

нарушение Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

