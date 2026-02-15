Multi от Минфин
Рынок такси хотят вывести из тени: Минразвития подготовило законопроект

Минразвития опубликовало проект закона об административных правонарушениях по перевозкам пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ.

Минразвития опубликовало проект закона об административных правонарушениях по перевозкам пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПочему это важноЗаконопроект направлен на урегулирование вопроса обеспечения реализации и действенности норм законодательства в сфере перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями по заказу путем установления административной ответственности за нарушение соответствующих требований.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему это важно

Законопроект направлен на урегулирование вопроса обеспечения реализации и действенности норм законодательства в сфере перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями по заказу путем установления административной ответственности за нарушение соответствующих требований.

Принятие законопроекта позволит сформировать целостную и эффективную систему административной ответственности в сфере перевозок пассажиров на такси или легковыми автомобилями на заказ, будет способствовать легализации рынка, повышению безопасности пассажирских перевозок и обеспечению равных условий осуществления деятельности для всех участников рынка.

Ключевой новеллой законопроекта является дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей 1333, которой устанавливается административная ответственность за нарушение условий и правил перевозки пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ.

Читайте: Правительство готовит реформу услуг такси: что изменится для пассажиров

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает установление ответственности за:

  • выполнение платежной перевозки пассажиров без получения права на предоставление соответствующих услуг или вне трудовых отношений с автомобильным перевозчиком;
  • нарушение самозанятыми перевозчиками специальных требований законодательства по осуществлению деятельности;
  • выполнение перевозок легковыми автомобилями на заказ, полученных не через цифровую платформу;
  • использование платформ, информация о которых отсутствует в государственных информационных системах;
  • осуществление перевозок без соблюдения требований технического состояния авто и обязательного оборудования такси;
  • нарушение Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Читайте: Таксисты получат новые правила работы: ключевые изменения, которые предлагает Минразвития

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
BigBend
BigBend
15 февраля 2026, 14:52
#
Не зрозумів, ви громадський транспорт вже врегулювали, що лізете регулювати приватний, який з появою Уюера нормально запрацював?
+
+3
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 февраля 2026, 15:23
#
Сколько сейчас с «Харьковской» на вокзал? 400 -600 гривен? Значит будет 1000 — 1400 !!! Вот и все! Ну и конечно (что уже было) появятся «вайбер — группы» А «киевстаровский уклон». «убер» пойдут … «болт» может и выживет за счет «ВИАЙПИ» .
+
0
trustman1990
trustman1990
15 февраля 2026, 16:01
#
Коли влада береться за якийсь закон то одразу розумієш що треба готуватись до погіршення якості життя. Помітив у моєму місті незвичайну кількість велосипедистів … взимку…Мабуть це щось означає.
