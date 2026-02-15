Multi от Минфин
українська
15 февраля 2026, 10:38 Читати українською

FATF добавила Кувейт и Папуа — Новую Гвинею в «серый» список. По рф снова без изменений

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force (FATF) — обновила перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый «серый» список). Как заявила президент организации Элиса де Анда Мадрасо на пресс-конференции по итогам пленарного заседания в Мехико, в него были включены Кувейт и Папуа — Новая Гвинея.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force (FATF) — обновила перечень юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом (так называемый «серый» список).

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто попал в серый список

«По „серому списку“ Кувейт и Папуа — Новая Гвинея были добавлены в этот список юрисдикций под усиленным мониторингом после выявления стратегических недостатков в их системах противодействия незаконным финансам. Я рада, что получила от обеих стран политические обязательства на высоком уровне о выполнении четких планов действий», — сказала она.

Страны, включаемые FATF в «серый» список, имеют стратегические недостатки в системах противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, однако берут на себя обязательства устранить их в согласованные сроки под усиленным международным мониторингом.

По словам президента международной организации, в текущем цикле отчитывалась 21 юрисдикция, работающая над устранением выявленных недостатков, при этом 14 стран продемонстрировали прогресс в реализации своих планов действий.

Читайте также: ЕС внес россию в «черный список», что это значит на практике

В «черном» списке — перечне юрисдикций, в отношении которых FATF призывает применять усиленные контрмеры, — изменений не произошло.

Организация лишь обновила публичное заявление по Ирану и подтвердила призыв к государствам применять эффективные меры финансового противодействия.

рф снова не включили

Каких-либо новых решений или действий в отношении россии, чье членство в FATF было приостановлено в 2023 году, по итогам пленарного заседания принято не было.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в 2024 году Министерство финансов Украины назвало соглашение россии и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве основанием, чтобы россию наконец-то включили в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Exba и 27 незарегистрированных посетителей.
