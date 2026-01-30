Multi от Минфин
українська
30 января 2026, 18:20

ЕС внес россию в «черный список», что это значит на практике

29 января вступило в силу Решение Е С о внесении россии в «черный» список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. О том, как это скажется на российских финансах и какие именно меры будут применяться против них, рассказал управляющий партнер КАС Групп Владимир Гаркуша.

29 января вступило в силу Решение Е С о внесении россии в «черный» список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Решение было принято еще в декабре. В двадцатидневный срок никаких возражений со стороны Совета Е С и Европарламента не поступило, и, в соответствии с процедурой, Решение вступило в силу. Документом под номером 32026R0046 внесены изменения в Делегированный регламент (ЕС) 2016/1675, который предусматривает усиленный контроль со стороны всех банков Евросоюза за любыми финансовыми операциями, имеющими отношение к россии.

То, что россия — государство-террорист, которое к тому же занимается отмыванием средств в глобальных масштабах, не подлежит сомнению. Каковы же будут последствия в практической плоскости?

Формально — это приведет к применению усиленных мер проверки в отношении любых операций, связанных с российскими физическими и юридическими лицами. Финансовые транзакции замедлятся, а расходы на них возрастут. Увеличится количество требований по документальному подтверждению бенефициаров и происхождения средств.

На практике — подавляющее большинство европейских здравомыслящих финансовых учреждений будет избегать любой связи с российскими деньгами в любом виде. Никакие полученные «серые» комиссии за их обслуживание не стоят репутационных и, как следствие, финансовых потерь. Ярким примером этому является Deutche Bank, в офисах которого 28 января были проведены очередные обыски по делу отмывания средств скандального российского олигарха Романа Абрамовича.

Таким образом, из европейского финансового оборота в россии выпадают следующие ключевые элементы: физические и юридические лица российского происхождения, иностранные юридические лица, связанные со страной-террористом, любые транзакции в евро и валютах стран-членов ЕС. К ним стоит добавить английский фунт и швейцарский франк, хотя Великобритания и Швейцария не являются членами ЕС.

Международные подобные табу в мировом масштабе могут быть наложены по решению FATF (Financial Action Task Force) — межправительственной организации, устанавливающей мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. Членство российской федерации в FATF остается бессрочно приостановленным с февраля 2023 года из-за вторжения в Украину. Но решение о признании России страной с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма собственно самой FATF не принято, хотя этот вопрос поднимался несколько раз.

На помехе были позиции Китая, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бразилии и ЮАР. Это понятно. Они ну просто очень-очень против международного терроризма, но бизнес есть бизнес. И здесь дело не только в конкретных бизнесах россия — Китай или россия — Индия. Российский бизнес использует валюты этих стран, например дирхам ОАЭ, в расчетах с другими странами, обходя валютные санкционные ограничения.

Очередное пленарное заседание FATF запланировано на февраль 2026 года в Мехико, и там в очередной раз будет подниматься вопрос о включении россии в «черный» список FATF. И на этот раз в пользу принятия положительного решения будет способствовать принятое соответствующее решение ЕС.

Какие возможны рефлексии в россии после перспективного принятия решения FATF? Этот путь уже прошел Иран, то есть уже существуют приблизительные шаблонные решения. К ним можно отнести: привлечение к финансовым операциям криптовалюты, экспортно-импортные контракты через подставных лиц из третьих стран, использование в расчетах ограниченно конвертируемых валют третьих стран. А еще иранский лайфхак — международное перемещение валютной наличности крупнотоннажным транспортом.

Но в условиях современного техногенно-информационного мира все эти хитрости быстро считываются. Если есть на то добрая воля тех, кто за это отвечает.

Автор:
Гаркуша Владимир
Директор АФ "Киевская Аудиторская Служба" Гаркуша Владимир
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
