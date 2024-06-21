Министерство финансов назвало соглашение россии и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве основанием, чтобы россию наконец-то включили в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Об этом идет речь на сайте министерства.

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Российско-северокорейское соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает создание альтернативных механизмов торговли и взаиморасчетов для совместного противодействия международным санкциям, направленным на ограничение деструктивного поведения обеих стран.

«Грубые нарушения со стороны россии уже давно очевидны для всех. Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации в россии и за ее пределами, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности. У FATF есть один четкий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечение защиты мировой финансовой системы — внесение России в черный список», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский добавил, что россия систематически нарушает принципы FATF, предоставляя Ирану и Северной Корее черный ход в мировую финансовую систему.