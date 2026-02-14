Multi от Минфин
14 февраля 2026, 13:46 Читати українською

Лимит для ФОПов повысят до 4 млн грн, с них будут платить новый налог НДС

Лимит для плательщиков повысят с 1 млн до 4 млн грн. Эта норма войдет в большой закон, где будут прописаны налогообложение посылок до 150 евро и введение постоянного военного сбора в 5%. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на встрече с журналистами 13 февраля, пишет Forbes.ua.

Лимит для плательщиков повысят с 1 млн до 4 млн грн.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Правительство согласовало с МВФ порог дохода, после которого уплата НДС ФОП является обязательной, на уровне 4 млн грн, сказала Свириденко. Это соответствует верхнему пределу аналогичного лимита в странах Евросоюза — 85 000 евро/год, добавила премьер.

Норма может вступить в силу после завершения войны или же после вступления Украины в ЕС.

«Этот вопрос еще дискутируется с Фондом», — подчеркнула Свириденко. После вступления в действие 257 000 ФОП попадут под лимит и будут обязаны стать плательщиками НДС, отметила она.

Читайте: МВФ отложил требования по НДС для ФЛП, пошлин на посылки и налога на ОЛХ до весны (обновлено)

Норма войдет в крупный законопроект вместе с положениями об отмене льготного растаможивания посылок стоимостью до 150 евро, налогообложении цифровых платформ и сохранении постоянного военного сбора 5%.

Напомним

Как писал «Минфин», МВФ согласился смягчить условия получения новой программы из-за существенных изменений ситуации в Украине в результате обстрелов энергетики.

Отмена prior actions позволяет совету директоров фонда на принятие решения по кредитованию Украины на одном из ближайших заседаний. В результате, через несколько дней после такого решения, Украине может быть выделен первый транш кредитной программы. По словам Свириденко, он ожидается в размере 1,5 млрд долларов .

Также новая программа позволяет ЕС выделить кредит на 90 млрд евро на 2026−2027 годы. По словам Свириденко, Украина надеется, что в 2026 году из этой суммы можно будет получить 60 млрд — предварительно 15 млрд для бюджета и 45 млрд на военные нужды, в 2027 году — 30 млрд (распределение 15 млрд — на бюджет, а 15 млрд — на военные нужды).

«Сейчас этот вопрос, а также какими траншами и когда будут выделяться деньги, обсуждается», — отметила она.

Свириденко подчеркнула, что сейчас в повестке — разработка финансовой стратегии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
neverice
neverice
14 февраля 2026, 14:18
#
Невже було важко одразу запровадити європейську норму і привʼязати це до реформ з гармонізації законодавства з ЄС, а не влаштовувати сир-бор з показовим податковим тиском?
Аналогічно — оподаткування посилок. Нащо це робити пакетом з іншими податками? Привʼязали б до аналогічних норм ЄС і в рамках реформ по якомусь кластеру прийняли. Саме в тому вигляді, як це узгодить ЄС.
Це радикально б змінило ставлення до цих змін. Не чергове підвищення податків, бо «мало грошей», а необхідні реформи для вступу в ЄС. Реформ там багато, майже всі корисні, та не всі приємні. Але принаймні на них стоїть знак «зроблено в ЄС».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
