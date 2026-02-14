Multi от Минфин
14 февраля 2026, 10:23 Читати українською

Налоговая назвала ключевые признаки дробления бизнеса

«Дробление бизнеса» — распространенная схема уклонения от уплаты налогов. Главное управление ГНС в Одесской области назвало ключевые признаки дробления.

«Дробление бизнеса» — распространенная схема уклонения от уплаты налогов.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что такое дробление бизнеса

Под дроблением бизнеса следует понимать его искусственное деление, когда хозяйственную деятельность пытаются распределить между несколькими ФОП. Это происходит для того, чтобы избежать обложения налогом на общей системе и сохранить его на упрощенной. Таким образом бизнес пытаются удержать в пределах лимитов упрощенной системы.

Ключевые признаки дробления бизнеса

  • одинаковый IP адрес для банков и РРО и/или ПРРО
  • общий адрес регистрации
  • одно торговое помещение (торговая точка)
  • одна торговая марка, бренд
  • единый склад
  • имеют общих бухгалтеров и т. д.

Читайте также: Критерии обнаружения псевдо-ФОПов уже активно применяются налоговой — глава ГНС

Какие риски и последствия

  • Искусственное разделение деятельности противоречит сути упрощенной системы налогообложения. Риск растет с каждым шагом, ведь государство активно усиливает контроль за связанными лицами и анализирует финансовые потоки.
  • Дробление усложняет управление бизнесом.
  • Мультипликация ФОП может ухудшить репутацию компании.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине продолжает расти, однако этот показатель не свидетельствует об усилении экономических процессов в стране. По мнению главы профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, этот рост в значительной степени является результатом массового использования упрощенной системы для уклонения от уплаты налогов крупным бизнесом.

Он заявил, что на самом деле в Украине упрощенная система все еще массово используется для уклонения от уплаты налогов из-за «дробления бизнеса».

«Ритейл, рестораны, гостиницы и другие сферы — видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки предпринимателей, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда каждая копейка идет на армию», — отметил политик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
14 февраля 2026, 11:29
#
Понавигадували термінів — «дропи», «дроблення бізнесу», «розшук ТЦК». Трускавецька школа недолугої влади.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает ESP3 и 4 незарегистрированных посетителя.
