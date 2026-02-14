Налоговая назвала ключевые признаки дробления бизнеса

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что такое дробление бизнеса

Под дроблением бизнеса следует понимать его искусственное деление, когда хозяйственную деятельность пытаются распределить между несколькими ФОП. Это происходит для того, чтобы избежать обложения налогом на общей системе и сохранить его на упрощенной. Таким образом бизнес пытаются удержать в пределах лимитов упрощенной системы.

Ключевые признаки дробления бизнеса

одинаковый IP адрес для банков и РРО и/или ПРРО

общий адрес регистрации

одно торговое помещение (торговая точка)

одна торговая марка, бренд

единый склад

имеют общих бухгалтеров и т. д.

Читайте также: Критерии обнаружения псевдо-ФОПов уже активно применяются налоговой — глава ГНС

Какие риски и последствия

Искусственное разделение деятельности противоречит сути упрощенной системы налогообложения. Риск растет с каждым шагом, ведь государство активно усиливает контроль за связанными лицами и анализирует финансовые потоки.

Дробление усложняет управление бизнесом.

Мультипликация ФОП может ухудшить репутацию компании.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей (ФОП) в Украине продолжает расти, однако этот показатель не свидетельствует об усилении экономических процессов в стране. По мнению главы профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, этот рост в значительной степени является результатом массового использования упрощенной системы для уклонения от уплаты налогов крупным бизнесом.

Он заявил, что на самом деле в Украине упрощенная система все еще массово используется для уклонения от уплаты налогов из-за «дробления бизнеса».

«Ритейл, рестораны, гостиницы и другие сферы — видим, как крупные компании искусственно регистрируют десятки предпринимателей, чтобы платить меньше в государственный бюджет. Даже во время войны, когда каждая копейка идет на армию», — отметил политик.