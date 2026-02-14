Стартап из Калифорнии представил робота для складывания белья за $7 999

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько стоит робот

Стоимость робота составит $7 999 (к нему прилагается двухлетняя гарантия), также необходимо будет оплатить возвратный депозит в размере $250. Приобрести робота домой можно будет и по подписке за $450 в месяц (при оплаченной подписке также действует гарантия).

Как работает робот

Как отмечают в The Verge, робот стационарный, работает от розетки, и ему нужно от 30 до 90 минут, чтобы сложить одну партию белья. При этом он пока не умеет складывать большие одеяла, простыни и вывернутую наизнанку одежду.

Кроме того, робот не полностью автономен: для более сложных задач по складыванию белья ему нужны операторы. В Weave Robotics обещают, что со временем производительность Isaac 0 улучшится.

Пока практическая польза таких роботов в реальных условиях вызывает вопросы, отмечает The Verge.

