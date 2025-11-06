Китайский производитель электромобилей Xpeng показал человекоподобного робота с «мягкой кожей» (фото)

Китайский производитель электромобилей Xpeng провел презентацию, на которой продемонстрировал человекоподобного робота Iron с «мягкой кожей» и синтетическими мышцами. Их массовое производство должно начаться в следующем году. Цена пока неизвестна, передает CNBC.

Что известно о Iron

Xpeng не раскрыла конкретные характеристики робота, но уточнила, что он будет работать на трех ИИ-чипах Turing собственного производства. В компании утверждают, что Iron станет первым гуманоидным роботом в отрасли, использующим полностью твердотельный аккумулятор.

Кроме того, покупатели смогут кастомизировать робота, — например, ему можно будет выбирать форму «тела» и «прическу».

Emergence. Where AI transcends boundaries and imagination becomes reality. A new chapter of Physical AI unfolds — where creativity takes form. XPENG AI Day — witness the power of Emergence. Stay tuned. #XPENG #XPENGMoment https://t.co/7OL5PjcRot — XPENG (@XPengMotors) November 5, 2025

Где будут задействованы роботы

Гендиректор производителя Хэ Сяопэнг во время презентации выразил сомнение в том, что гуманоидные роботы скоро будут применяться в домашнем хозяйстве и на фабриках. Одной из причин этого он назвал их дороговизну, особенно на фоне дешевой рабочей силы в Китае.

По мнению главы Xpeng, роботов сначала будут использовать как экскурсоводов, продавцов-консультантов и гидов по офисным зданиям.

Справка

Xpeng была основана в 2014 году. Сейчас в ассортименте компании есть четыре модели электромобилей. В 2024 году выручка производителя составила 40,8 млрд юаней (примерно $5,7 млрд), увеличившись на 33,2% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним

