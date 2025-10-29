В США открыли предзаказ на домашнего робота Neo за $20 000

Калифорнийская компания 1X, занимающаяся искусственным интеллектом и робототехникой, начала принимать предварительные заказы на своего гуманоидного робота Neo. Стоимость работы составляет $20 000. Об этом сообщает Engadget.

► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Что умеет робот

Он будет способен самостоятельно выполнять основные задачи, включая открывание дверей, принесение предметов и включение или выключение света.

Генеральный директор 1X Бернт Борнич объяснил, что управляющая машиной нейронная сеть искусственного интеллекта еще должна научиться на более реальных примерах.

Борнич сказал, что каждый, кто приобретет Neo для доставки в следующем году, должен согласиться с тем, что человек будет видеть внутри их домов через камеру робота. Это необходимо, чтобы научить машины и собрать обучающие данные, чтобы они со временем могли выполнять задачи автономно.

Introducing NEO Beta.

Designed для людей. Строительство для дома. pic.twitter.com/5S6jpRjUQp — 1X (@1x_tech) August 30, 2024

1X NEO доступен в цветах бежевый, серый и темно-коричневый. Теперь его можно предварительно заказать на сайте компании, оплатив залог в размере $200.

Те, кто хочет получить к нему ранний доступ, могут приобрести его за $20 000, но он также будет за подпиской в размере $499 в месяц.