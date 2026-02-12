Главное за четверг: рост доллара и новые украинские монеты

Курс до 45 грн/$: аналитики повысили ожидания на конец года

До конца года курс доллара может возрасти до 45 грн. Ранее ожидалось, что до конца года гривна будет двигаться до уровня около 44,3 грн/$. Об этом в комментарии «Минфину» заявил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.

