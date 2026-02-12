Главное за четверг: рост доллара и новые украинские монеты

Главные новости за четверг, 12 февраля.
Курс до 45 грн/$: аналитики повысили ожидания на конец года
До конца года курс доллара может возрасти до 45 грн. Ранее ожидалось, что до конца года гривна будет двигаться до уровня около 44,3 грн/$. Об этом в комментарии «Минфину» заявил глава департамента корпоративного анализа инвестгруппы ICU Александр Мартыненко.
Facebook включил монетизацию для украинских пользователей
В январе украинские авторы с аудиторией от 5000 до 10000 подписчиков начали получать первые выплаты от Meta.
Маск анонсировал запуск X Money: когда стартует
Илон Маск объявил о готовящемся запуске внешней бета-версии платежного сервиса X Money. По его словам, ограниченное тестирование для пользователей стартует в течение одного-двух месяцев.
Гетманцев рассказал, что существенно тормозит развитие оборонки
Сильный ОПК — это фундамент нашей обороны. Но он не может быть силен без прямого диалога между государством и производителем. На сегодняшний день есть ряд системных проблем, которые существенно тормозят развитие оборонки.
Американцы несут в ломбарды серебряные монеты, люстры и вилки: в чем причина
На фоне ралли серебра в США фиксируется резкий всплеск продаж изделий и коллекционных предметов из этого металла. Как пишет Bloomberg, ломбарды, ювелирные и нумизматические магазины массово несут монеты, столовое серебро и семейные ценности, стремясь зафиксировать прибыль после исторического роста цен.
