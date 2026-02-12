Американцы несут в ломбарды серебрянные монеты, люстры и вилки: в чем причина

На фоне ралли серебра в США фиксируется резкий всплеск продаж изделий и коллекционных предметов из этого металла. Как пишет Bloomberg, в ломбарды, ювелирные и нумизматические магазины массово несут монеты, столовое серебро и фамильные ценности, стремясь зафиксировать прибыль после исторического роста цен.

В чем причина

Одним из примеров стал 79-летний житель Манхэттена Сол Глатстейн, который в прошлом месяце продал унаследованную от родителей монету American Silver Eagle в идеальном состоянии за $100. Ранее он планировал передать ее своему годовалому внуку, однако рекордное ралли цен на серебро заставило изменить решение. Впрочем, о решении он не жалеет, отмечая, что на вырученные деньги лучше купит малышу новую одежду.

Что говорят нумизматы

Подобные истории, отмечает агентство, сейчас типичны для всей Северной Америки. По словам Грега Коэна, старшего нумизмата Stack’s Bowers Galleries на Парк-авеню в Нью-Йорке, многие клиенты приносят предметы, о существовании которых давно забыли: они годами лежали в банковских ячейках или шкафах, пока рост цен не заставил пересмотреть их ценность.

Стоимость серебра за последний год более чем удвоилась. В манхэттенском отделении Stack’s Bowers среднее число ежедневных посетителей выросло до 50 человек против 30 годом ранее, и большинство из них приходят именно продавать, пишет Bloomberg.

По оценке Metals Focus, переработанное серебро обеспечило около 19% мирового предложения в 2025 году, причем объемы лома из ювелирных изделий, столового серебра и монет оказались значительно выше ожиданий аналитиков. Один из крупнейших дилеров драгметаллов в Северной Америке — Canada Gold — переработал рекордные 2 метрические тонны серебряного лома только за декабрь. При этом часть монет, которые раньше хранились в коллекциях, теперь отправляется на переплавку.

Все на продажу

По словам дилеров, в продажу идет практически все, что содержит серебро. «Все бабушки несут свои люстры, вилки и ножи — все, что сделано из серебра», — говорит владелец King Gold & Pawn и Empire Gold Buyers Джин Фурман.

Особенно активно продаются старые монеты: например, серебряные доллары США, выпущенные до 1965 года, с начала прошлого года почти утроились в цене. В ломбарде Coin & Jewelry Gallery of Boca Raton объем закупок в январе оказался в 10 раз выше обычного годового уровня, рассказал его владелец Гэри Танцер. Средний чек сделок, по его словам, достигает $8−10 тысяч.

Массовый приток лома, как пишет Bloomberg, уже создает нагрузку на переработчиков. В Heraeus Precious Metals, одном из крупнейших аффинажных заводов мира, образовалась очередь на переработку, рассказал глава трейдинга Доминик Шперцель: сроки исполнения заказов растянулись с недель до месяцев. Некоторые магазины временно прекращают закупки, поскольку аффинажные мощности не успевают обрабатывать поступающий металл.

При этом часть держателей серебра по-прежнему выжидает. Тот же Глатстейн, продавший одну монету, говорит, что продолжает следить за рынком — у него остается коллекция менее чистых серебряных монет, которые он планирует продать позднее.