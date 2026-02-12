Американцы несут в ломбарды серебрянные монеты, люстры и вилки: в чем причина

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 февраля 2026, 11:53 Читати українською

Американцы несут в ломбарды серебрянные монеты, люстры и вилки: в чем причина

На фоне ралли серебра в США фиксируется резкий всплеск продаж изделий и коллекционных предметов из этого металла. Как пишет Bloomberg, в ломбарды, ювелирные и нумизматические магазины массово несут монеты, столовое серебро и фамильные ценности, стремясь зафиксировать прибыль после исторического роста цен.

На фоне ралли серебра в США фиксируется резкий всплеск продаж изделий и коллекционных предметов из этого металла.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем причина

Одним из примеров стал 79-летний житель Манхэттена Сол Глатстейн, который в прошлом месяце продал унаследованную от родителей монету American Silver Eagle в идеальном состоянии за $100. Ранее он планировал передать ее своему годовалому внуку, однако рекордное ралли цен на серебро заставило изменить решение. Впрочем, о решении он не жалеет, отмечая, что на вырученные деньги лучше купит малышу новую одежду.

Что говорят нумизматы

Подобные истории, отмечает агентство, сейчас типичны для всей Северной Америки. По словам Грега Коэна, старшего нумизмата Stack’s Bowers Galleries на Парк-авеню в Нью-Йорке, многие клиенты приносят предметы, о существовании которых давно забыли: они годами лежали в банковских ячейках или шкафах, пока рост цен не заставил пересмотреть их ценность.

Стоимость серебра за последний год более чем удвоилась. В манхэттенском отделении Stack’s Bowers среднее число ежедневных посетителей выросло до 50 человек против 30 годом ранее, и большинство из них приходят именно продавать, пишет Bloomberg.

По оценке Metals Focus, переработанное серебро обеспечило около 19% мирового предложения в 2025 году, причем объемы лома из ювелирных изделий, столового серебра и монет оказались значительно выше ожиданий аналитиков. Один из крупнейших дилеров драгметаллов в Северной Америке — Canada Gold — переработал рекордные 2 метрические тонны серебряного лома только за декабрь. При этом часть монет, которые раньше хранились в коллекциях, теперь отправляется на переплавку.

Все на продажу

По словам дилеров, в продажу идет практически все, что содержит серебро. «Все бабушки несут свои люстры, вилки и ножи — все, что сделано из серебра», — говорит владелец King Gold & Pawn и Empire Gold Buyers Джин Фурман.

Особенно активно продаются старые монеты: например, серебряные доллары США, выпущенные до 1965 года, с начала прошлого года почти утроились в цене. В ломбарде Coin & Jewelry Gallery of Boca Raton объем закупок в январе оказался в 10 раз выше обычного годового уровня, рассказал его владелец Гэри Танцер. Средний чек сделок, по его словам, достигает $8−10 тысяч.

Читайте также: Золото и серебро: как покупать и продавать выгодно

Массовый приток лома, как пишет Bloomberg, уже создает нагрузку на переработчиков. В Heraeus Precious Metals, одном из крупнейших аффинажных заводов мира, образовалась очередь на переработку, рассказал глава трейдинга Доминик Шперцель: сроки исполнения заказов растянулись с недель до месяцев. Некоторые магазины временно прекращают закупки, поскольку аффинажные мощности не успевают обрабатывать поступающий металл.

При этом часть держателей серебра по-прежнему выжидает. Тот же Глатстейн, продавший одну монету, говорит, что продолжает следить за рынком — у него остается коллекция менее чистых серебряных монет, которые он планирует продать позднее.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
zephyr
zephyr
12 февраля 2026, 13:05
#
Немножечко обнищали муриканцы. Наверное, есть какая-то причина.
+
0
AlexeyFinance
AlexeyFinance
12 февраля 2026, 14:19
#
Продал монету за 100$? В Америке кофе с пончиком на семью стоит 100 $
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Vitalii Kriutchenko и 70 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами