Золото и серебро: как покупать и продавать выгодно (видео)

Где выгоднее покупать инвестиционное серебро и почему в банках цена может быть значительно выше рыночной? В новом видео разбираем, как формируется цена на серебро и золото в Украине, почему низкая конкуренция создает большие спреды и где физлицу искать адекватные условия покупки и продажи металлов.