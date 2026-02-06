Где выгоднее покупать инвестиционное серебро и почему в банках цена может быть значительно выше рыночной? В новом видео разбираем, как формируется цена на серебро и золото в Украине, почему низкая конкуренция создает большие спреды и где физлицу искать адекватные условия покупки и продажи металлов.
Золото и серебро: как покупать и продавать выгодно (видео)
Отдельно говорим о рисках подделок, «сером» рынке и безналичном золоте на счетах в банках. Почему серебро растет быстрее золота, как на него влияет промышленный спрос и на что обращать внимание инвестору — смотрите в выпуске.
