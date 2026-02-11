ИИ-бум грозит кредитному рынку США на $1,5 трлн — Morgan Stanley

Распродажа технологических бумаг на фоне стремительного развития искусственного интеллекта начинает опрокидываться на кредитный рынок. Аналитики Morgan Stanley предупреждают о росте рисков для сегмента программного обеспечения, занимающего заметную долю корпоративного финансирования, пишет Reuters .

Угроза ИИ-бума

По оценке экспертов, на компании-разработчики ПО приходится около 16% кредитного рынка США в объеме $1,5 трлн, или примерно $235 млрд. Давление на сектор усилилось после падения глобальных акций софт-фирм на фоне опасений, что новые ИИ-инструменты могут взорвать традиционные бизнес-модели отрасли.

Основные риски связаны с качеством заемщиков, подчеркнули в Morgan Stanley.

Около половины кредитов в секторе имеют рейтинг B или ниже, что указывает на повышенную вероятность дефолтов. При этом 20% ссуд оцениваются на уровне B, еще 26% — на уровне CCC. Только около 7% кредитов относятся к более надежной категории BB, обратили внимание аналитики.

Дополнительный фактор неопределенности кроется в структуре рынка, полагают представители экспертов.

Более 80% кредитов выданы частным компаниям, а около 78% финансирования обеспечено спонсорами. Это ограничивает прозрачность и усложняет оценку того, как развитие ИИ может повлиять на устойчивость бизнеса.

Аналитики также отмечают повышенные риски рефинансирования. Около 30% задолженности ПО-компаний подлежит погашению к 2028 году против 22% по рынку в целом.

В ближайшие четыре года предстоит рефинансировать 46% долгов сектора. Это заметно больше, чем менее 35% по широкому кредитному рынку, говорится в отчете фирмы.

Несмотря на давление, в Morgan Stanley полагают, что системные сбои в краткосрочной перспективе маловероятны. Ожидается сохранение волатильности цен на кредиты, однако резкий рост дефолтов пока не прогнозируется.

По мнению аналитиков, дальнейшая динамика будет зависеть от того, сколь быстро ИИ начнет менять экономику ПО-компаний и их способность обслуживать долговую нагрузку. В этом случае кредитный рынок может стать следующим индикатором глубины трансформации отрасли.