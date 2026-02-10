Multi от Минфин
українська
10 февраля 2026, 18:54

Банки разорвали отношения с более чем 80 тысячами клиентов, связанных со схемами «дропов»

Украинский банковский сектор проводит масштабную кампанию по очистке финансовой системы от теневых схем. В рамках борьбы с отмыванием средств банки прекратили обслуживание более 80 тысяч клиентов, которые были идентифицированы как участники сетей «дропов» (подставных лиц для транзита денег). Об этом сообщила народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ольга Василевская-Смаглюк по итогам встречи с бизнесом и налоговиками 10 февраля.

Украинский банковский сектор проводит масштабную кампанию по очистке финансовой системы от теневых схем.
Ольга Василевская-Смаглюк

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Ключевой проблемой, кроме «дропов», остается искусственное дробление бизнеса для уклонения от уплаты налогов. По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), только за период с января по ноябрь 2025 года были выявлены риски неуплаты налогов через такие схемы на сумму 4,8 миллиарда гривен.

На практике это выглядит как использование крупными торговыми сетями десятков или даже сотен физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вместо ведения деятельности одним юридическим лицом. Это позволяет крупному бизнесу оставаться на упрощенной системе налогообложения, значительно занижая отчисления в бюджет.

Впрочем, усиленный контроль дает результаты: после вмешательства правоохранителей и налоговиков часть бизнеса вынуждена переходить на общую систему налогообложения и официально трудоустраивать сотрудников.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 1

torn
torn
10 февраля 2026, 19:19
Ну вот, возможно же, нужно просто заниматься этим
