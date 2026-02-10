Multi от Минфин
українська
10 февраля 2026, 13:28

ЕС готовит план частичного членства Украины уже в 2027 году — Politico

Европейский Союз разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, несмотря на сопротивление отдельных стран-членов. Об этом сообщает Politico.

Европейский Союз разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в ЕС уже в 2027 году, несмотря на сопротивление отдельных стран-членов.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О чем идет речь

По данным издания, в Брюсселе обсуждается модель «обратного расширения», которая предусматривает предоставление Украине места за столом ЕС еще до завершения всех реформ, необходимых для полноправного членства. Ожидается, что этот пункт могут включить в будущее мирное соглашение между Украиной и Россией.

Европейские чиновники считают, что такой шаг позволит закрепить европейский курс Украины, снизить риск политической блокады со стороны отдельных государств и дать Киеву время на завершение реформ в сфере демократии, судебной и политической системы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что фиксация даты вступления в ЕС является вопросом безопасности и должна быть частью международных договоренностей.

В то же время в ЕС подчеркивают, что никаких «сокращенных путей» в полное членство не будет, а все реформы остаются обязательными.

Идея частичного членства имеет как сторонников, так и противников внутри Евросоюза. В частности Венгрия выступает против вступления Украины, а Германия скептически относится к созданию нескольких уровней членства. В то же время, Франция, Италия и Польша рассматриваются как потенциальные драйверы этого подхода.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
JWT
JWT
10 февраля 2026, 13:30
#
План називається «ЄС напівшишечки»
+
+14
Я. ..
Я. ..
10 февраля 2026, 13:38
#
«надати Києву час на завершення реформ у сфері демократії»

А що це?))

Це типу можна буде всім з України вільно виїжджати, а не тільки тим кому пан дозволить чи як?))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
