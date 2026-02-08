Multi от Минфин
8 февраля 2026, 16:03 Читати українською

Конец эпохи «Газпрома» в Европе: США вытесняют рф из последнего плацдарма на Балканах

Служба внешней разведки Украины сообщает о стратегическом смещении на энергетической карте Европы. Российский газовый монополист «Газпром» готовится к потере последнего рынка, где он до сих пор удерживал 100% контроль Боснии и Герцеговины (БиГ).

Конец эпохи «Газпрома» в Европе: США вытесняют рф из последнего плацдарма на Балканах
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Американский газопровод вместо «Турецкого потока»

Правительство БиГ официально приняло письмо о намерениях от американской компании AAFS Infrastructure and Energy. Проект под названием Southern Interconnection имеет целью кардинально изменить баланс сил в регионе.

Новый газопровод соединит страну с терминалом на острове Крк, что позволит закупать сжиженный газ из любой точки мира. Сейчас БиГ полностью зависит от Турецкого потока, которым поставляется исключительно российский газ. Американский проект создает реальную альтернативу.

Строительство запланировано на 2026 год, а стоимость составляет $200 млн. Кроме трубы американцы планируют построить газовую электростанцию, модернизировать аэропорты в Сараево и Мостаре и расширить внутреннюю сеть трубопроводов.

Стремительный упадок российского импорта

По данным разведки и Еврокомиссии, «Газпром» потерял доминирующие позиции на континенте с рекордной скоростью. До начала полномасштабного вторжения (2021 год) россия обеспечивала до 45% потребностей ЕС в газе (157 млрд куб. м). В конце 2025 года эта доля рухнула до 13% (лишь 18 млрд куб. м).

Основные пути снабжения уже не работают:

  • Украинский транзит полностью прекращен с 1 января 2025 года (ранее составлял 17−40 млрд куб. м).
  • «Северный поток» и «Ямал — Европа» остановлены еще в 2022 году, что лишило россии возможности поставлять более 90 млрд куб. м газа каждый год.

Читайта также: Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против РФ: удар по «теневому флоту», банкам и крипторынку

Полный отказ ЕС с 2027 года

Важным шагом стало решение ЕС, которое вступило в силу 3 февраля 2026: оно закрепляет юридическое обязательство Европейского Союза полностью отказаться от импорта российского голубого топлива до 2027 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
8 февраля 2026, 17:29
#
Очікуємо різке падіння підтримки росії на Балканах? Всі ж чудово розуміють, звідки в тих країнах беруться проросійські настрої, та як вони постійно створюють політичну нестабільність на додачу до існуючого букету етнічних проблем. Та власне, чому ті всі країни якось неохоче рухаються на шляху євроінтеграції.
