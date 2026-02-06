Украина пытается смягчить условия МВФ для получения нового транша на $8 миллиардов — Bloomberg

Украина стремится смягчить требования Международного валютного фонда по непопулярному налоговому законопроекту. Принятие этого документа является ключевым условием для разблокирования финансирования в размере более $8 млрд в рамках четырехлетней программы помощи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Налоговый конфликт во власти

Министерство финансов сейчас финализует проект закона о повышении налогов для бизнеса. Однако, по данным инсайдеров, документ встретил серьезное сопротивление со стороны президента Владимира Зеленского, премьер-министра Юлии Свириденко и многих законодателей.

Предварительное согласие на кредит было получено еще в ноябре, но окончательное одобрение Советом директоров МВФ ожидается в конце февраля. Подготовка налоговых изменений является критическим шагом для решения.

Что предлагает изменить Киев?

Главной проблемой стала инициатива ввести НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), чей годовой доход превышает 1 миллион гривен (около $23 000). Эта модель массово используется украинским бизнесом для оптимизации налогообложения.

Из-за резкой общественной критики власти решили пересмотреть условия. Вместо порога в 1 млн. грн., Минфин теперь предлагает поднять его до 2 или 4 миллионов гривен. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил Bloomberg, что украинская сторона склоняется именно к четырехкратному увеличению этого лимита (до 4 млн грн).

Рассмотрение документа Кабинетом Министров было отложено с прошлого месяца на 10 февраля.

По информации источников, Зеленский в частном разговоре упрекнул министра финансов Сергея Марченко за то, что тот сначала согласился на такие жесткие и непопулярные условия.

Гибкость МВФ и вопросы PEP

Bloomberg отмечает, что МВФ стал более гибким в переговорах, пытаясь сберечь программу поддержки Украины. Это открыло пространство для торга не только по налогам, но и по контролю за «политически значимыми лицами» (Politically Exposed Persons, PEP).

Украинские чиновники и депутаты предлагают МВФ ограничить пожизненный статус PEP для бывших чиновников. Нынешние правила, требующие усиленного финансового мониторинга экспосадовцев до конца жизни, крайне непопулярны среди политиков. По мнению критиков, это отпугивает квалифицированных специалистов государственной службы.

В то же время, смягчение правил для PEP несет ряд рисков. В частности, изменение статуса может противоречить требованиям FATF — международной группы по противодействию отмыванию средств, а также вызвать негативную реакцию со стороны Брюсселя, подвергнув сомнению готовность Украины к вступлению в ЕС.

Контекст

Поиск компромисса происходит на фоне истощения финансов страны после четырех лет полномасштабной войны. Хотя в декабре 2025 года ЕС согласовал выделение 90 миллиардов евро на следующие два года из-за совместных облигаций, кредит от МВФ остается жизненно важным для покрытия дефицита бюджета и поддержания экономической стабильности.

Дополнительной нагрузкой на бизнес стали экстремальные холода последних недель, заставившие предпринимателей массово использовать дорогостоящие топливные генераторы из-за проблем с энергоснабжением.