Главное за четверг: пересчет коммуналки, падение крипты и инвестиции в ОВГЗ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 февраля 2026, 20:00 Читати українською

Главное за четверг: пересчет коммуналки, падение крипты и инвестиции в ОВГЗ

Главное за четверг, 5 февраля.

Главное за четверг: пересчет коммуналки, падение крипты и инвестиции в ОВГЗ

Коммуналку перечислят автоматически: каких услуг это касается

С 1 января украинцам будут автоматически перечислять плату за коммунальные услуги во избежание переплат за тепло и воду после российских атак. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.

Что будет с горючим, продуктами и пенсиями: инфляция давит на цены (видео)

Чего ожидать от инфляции в феврале 2026 года? В этом выпуске разбираем, что именно подталкивает цены вверх: курс евро и доллара, энергетические затраты бизнеса, сезонный фактор продуктов и подорожание горючего. Также поговорим о зарплатах и пенсиях — почему в феврале возможно «замерзание» доходов и какой может быть индексация пенсий с марта. Расскажем, как оградить сбережения от инфляции и какие инструменты сейчас выглядят наиболее надежными.

Инвестиции граждан в ОВГЗ выросли на 44% за год

Министерство финансов Украины отчитывается о значительном росте доверия к государственным ценным бумагам. По состоянию на конец января 2026 года украинцы и отечественный бизнес стали одними из самых активных инвесторов в государственные облигации, что помогает стабильно финансировать бюджет страны в условиях войны. Портфель за год вырос более чем на 44%.

Падение криптовалют продолжается: биткоин упал до $70 000, Ethereum — до $2 000

Биткоин и другие криптовалюты продолжают стремительно снижаться в цене на фоне глобальной распродажи акций коснувшихся и крипторынки технологических компаний. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Платежки за блэкаут: сколько заплатим за отопление и свет, которых практически не было

В ближайшее время киевлянам начнут поступать январские платежки за коммунальные услуги. Какие у них будут цифры, пока интрига. В прошлом месяце из-за ударов врага по критической инфраструктуре тысячи столичных многоэтажек долгое время были без отопления, воды и электроэнергии. Причем даже после возобновления теплоснабжения многие жаловались, что в квартирах очень холодно — 12−14 градусов, что точно ниже нормы. Но скажется ли это на коммунальных платежах?

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами