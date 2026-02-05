Главное за четверг: пересчет коммуналки, падение крипты и инвестиции в ОВГЗ

Коммуналку перечислят автоматически: каких услуг это касается

С 1 января украинцам будут автоматически перечислять плату за коммунальные услуги во избежание переплат за тепло и воду после российских атак. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.

Что будет с горючим, продуктами и пенсиями: инфляция давит на цены (видео)

Чего ожидать от инфляции в феврале 2026 года? В этом выпуске разбираем, что именно подталкивает цены вверх: курс евро и доллара, энергетические затраты бизнеса, сезонный фактор продуктов и подорожание горючего. Также поговорим о зарплатах и пенсиях — почему в феврале возможно «замерзание» доходов и какой может быть индексация пенсий с марта. Расскажем, как оградить сбережения от инфляции и какие инструменты сейчас выглядят наиболее надежными.

Инвестиции граждан в ОВГЗ выросли на 44% за год

Министерство финансов Украины отчитывается о значительном росте доверия к государственным ценным бумагам. По состоянию на конец января 2026 года украинцы и отечественный бизнес стали одними из самых активных инвесторов в государственные облигации, что помогает стабильно финансировать бюджет страны в условиях войны. Портфель за год вырос более чем на 44%.

Падение криптовалют продолжается: биткоин упал до $70 000, Ethereum — до $2 000

Биткоин и другие криптовалюты продолжают стремительно снижаться в цене на фоне глобальной распродажи акций коснувшихся и крипторынки технологических компаний. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Платежки за блэкаут: сколько заплатим за отопление и свет, которых практически не было

В ближайшее время киевлянам начнут поступать январские платежки за коммунальные услуги. Какие у них будут цифры, пока интрига. В прошлом месяце из-за ударов врага по критической инфраструктуре тысячи столичных многоэтажек долгое время были без отопления, воды и электроэнергии. Причем даже после возобновления теплоснабжения многие жаловались, что в квартирах очень холодно — 12−14 градусов, что точно ниже нормы. Но скажется ли это на коммунальных платежах?