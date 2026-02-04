Топливная лихорадка: в январе цены на АЗС резко пошли вверх

Первый месяц 2026 стал настоящим испытанием для украинского топливного рынка. Сочетание роста мировых котировок нефти, девальвации гривны и энергетического дефицита привело к стремительному удорожанию ресурсов, особенно в оптовом сегменте. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Факторы роста: нефть, валюта и генераторы

Январский покой быстро сменился ценовым ралли по нескольким ключевым причинам:

Мировые котировки. Нефть по $70 за баррель подняла европейские цены на бензин на $76/т, а на дизель — на рекордные $131/т.

Курсы валют. Рост доллара и евро на межбанке прибавил к стоимости каждого литра горючего более 0,90 грн.

Генераторный спрос. Из-за перебоев с электроснабжением потребление бензина на АЗС подскочило на 25−40%, к чему рынок оказался не совсем готов.

Оптовые цены vs Потолки АЗС

Ситуация в группе развивалась значительно более агрессивно, чем в рознице, из-за ограниченных запасов бензина:

Бензин А-95: в группе взлетел на 7,86 грн/л (до 56,83 грн/л), в то время как на заправках цена выросла в среднем на 2,39 грн/л (до 60,65 грн/л).

Дизель: благодаря рекордным запасам (800 тыс. т в декабре) подорожал менее существенно: на 4,51 грн/л в группе и на 1,95 грн/л в рознице (до 60,26 грн/л).

«Арктика» — дефицитный хит сезона

Подлинным температурным и ценовым шоком стал арктический дизель. Из-за сверхвысокой морозостойкости и ажиотажного спроса его цена на премиальных АЗС (SOCAR, OKKO, WOG) подскочила на 8−10 грн/л, достигнув отметок 72,99−74,99 грн/л. Несмотря на высокую цену, горючее быстро исчезает из колонок.

Хроники сетей: от премиума до дискаунтеров

Премиум-сегмент: ОККО, WOG и UPG подняли цены на стандартное горючее на 2 грн/л. Самые высокие ценники на обычный бензин зафиксированы у Grand Petrol — 64,99 грн/л.

Дискаунтеры: Больше всего бензин подорожал в «БРСМ-Нефти» — на 4,23 грн/л, однако сеть остается в десятке самых дешевых. Самые низкие цены на А-95 предлагают «Укр-Петроль» (55,50 грн/л) и «Фактор» (56,00 грн/л).

Прогноз на февраль

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен. Генераторный спрос будет оставаться высоким из-за сложной ситуации в энергетике. Однако ожидаемое увеличение импорта бензина в феврале должно успокоить ажиотаж в оптовом секторе. Решающими факторами останутся стабильность гривны и геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Розничные цены на топливо в январе 2026 г., грн/л: