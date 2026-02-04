Топливная лихорадка: в январе цены на АЗС резко пошли вверх

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 19:31 Читати українською

Топливная лихорадка: в январе цены на АЗС резко пошли вверх

Первый месяц 2026 стал настоящим испытанием для украинского топливного рынка. Сочетание роста мировых котировок нефти, девальвации гривны и энергетического дефицита привело к стремительному удорожанию ресурсов, особенно в оптовом сегменте. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Топливная лихорадка: в январе цены на АЗС резко пошли вверх
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Факторы роста: нефть, валюта и генераторы

Январский покой быстро сменился ценовым ралли по нескольким ключевым причинам:

  • Мировые котировки. Нефть по $70 за баррель подняла европейские цены на бензин на $76/т, а на дизель — на рекордные $131/т.
  • Курсы валют. Рост доллара и евро на межбанке прибавил к стоимости каждого литра горючего более 0,90 грн.
  • Генераторный спрос. Из-за перебоев с электроснабжением потребление бензина на АЗС подскочило на 25−40%, к чему рынок оказался не совсем готов.

Оптовые цены vs Потолки АЗС

Ситуация в группе развивалась значительно более агрессивно, чем в рознице, из-за ограниченных запасов бензина:

  • Бензин А-95: в группе взлетел на 7,86 грн/л (до 56,83 грн/л), в то время как на заправках цена выросла в среднем на 2,39 грн/л (до 60,65 грн/л).
  • Дизель: благодаря рекордным запасам (800 тыс. т в декабре) подорожал менее существенно: на 4,51 грн/л в группе и на 1,95 грн/л в рознице (до 60,26 грн/л).

«Арктика» — дефицитный хит сезона

Подлинным температурным и ценовым шоком стал арктический дизель. Из-за сверхвысокой морозостойкости и ажиотажного спроса его цена на премиальных АЗС (SOCAR, OKKO, WOG) подскочила на 8−10 грн/л, достигнув отметок 72,99−74,99 грн/л. Несмотря на высокую цену, горючее быстро исчезает из колонок.

Хроники сетей: от премиума до дискаунтеров

Премиум-сегмент: ОККО, WOG и UPG подняли цены на стандартное горючее на 2 грн/л. Самые высокие ценники на обычный бензин зафиксированы у Grand Petrol — 64,99 грн/л.

Дискаунтеры: Больше всего бензин подорожал в «БРСМ-Нефти» — на 4,23 грн/л, однако сеть остается в десятке самых дешевых. Самые низкие цены на А-95 предлагают «Укр-Петроль» (55,50 грн/л) и «Фактор» (56,00 грн/л).

Читайте также: Зарядка электрокара на скоростных станциях сравнялась по цене с бензином

Прогноз на февраль

Эксперты ожидают дальнейшего роста цен. Генераторный спрос будет оставаться высоким из-за сложной ситуации в энергетике. Однако ожидаемое увеличение импорта бензина в феврале должно успокоить ажиотаж в оптовом секторе. Решающими факторами останутся стабильность гривны и геополитическая ситуация на Ближнем Востоке.

Розничные цены на топливо в январе 2026 г., грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alek Cristo и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами