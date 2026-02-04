Multi от Минфин
Tether сдерживает аппетиты: компания пересматривает планы привлечения $20 млрд из-за скепсиса инвесторов

Крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, компания Tether, вынуждена смягчить свои амбиции по поводу нового раунда финансирования. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, криптогигант столкнулся с сопротивлением инвесторов по оценке компании в фантастические $500 млрд. Об этом пишет Financial Times.

Tether сдерживает аппетиты: компания пересматривает планы привлечения $20 млрд из-за скепсиса инвесторов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

От $20 миллиардов до $5 миллиардов: изменение курса

В прошлом году группа Tether, зарегистрированная в Сальвадоре, начала переговоры о привлечении от $15 до $20 млрд. Такое соглашение сделало бы ее одной из самых дорогих частных компаний в мире. Однако сейчас консультанты Tether обсуждают более скромную сумму — около $5 млрд.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в свежем интервью назвал начальную цифру в $20 млрд «недоразумением». По его словам, это была не цель, а «максимум, который компания была готова продать». Ардоино подчеркнул, что Tether сверхприбыльная и не испытывает острой потребности в капитале, а привлечение внешних средств — это скорее стратегический шаг для укрепления репутации и сети связей.

Сравнение с ИИ

Ардоино выступил с острой критикой оценок современных технологических компаний. Он считает, что Tether, заработавшая около $10 млрд чистой прибыли в прошлом году, заслуживает более высокой оценки, чем убыточные разработчики искусственного интеллекта.

«Компании в сфере ИИ получают такую же прибыль, как и мы, только со знаком минус впереди. Если вы верите, что какая-то ИИ-компания стоит $800 млрд с огромным минусом в отчетности — что ж, пожалуйста», — заметил он.

Регуляторные риски и репутация

Несмотря на уверенность руководства, потенциальные инвесторы выражают беспокойство из-за нескольких факторов:

  • Надзор. С 2014 года Tether находится под прицелом регуляторов из-за вопроса об использовании токена в незаконной деятельности и прозрачности резервов.
  • Качество активов. В конце прошлого года S&P Global Ratings снизило рейтинг резервов Tether до самого слабого уровня из-за большой доли высокорисковых активов, таких как биткоин и золото.
  • Волатильность рынка. За последние шесть месяцев крипторынок значительно просел, что заставило инвесторов избегать спекулятивных активов.

Связь с финансовой системой США

Tether остается одним из самых больших в мире покупателей казначейских облигаций США и влиятельным игроком на рынке золота. Это делает компанию важнейшим звеном между традиционными финансами и волатильным миром криптоактивов.

Ардоино отметил, что новое законодательство США по стейблкоинам, подписанное Дональдом Трампом, дает компании новый импульс. В частности, Tether уже запустила новый токен, отвечающий этим правилам.

Читайте также: Tether представила новый стейблкоин для США — USAT

Относительно финансовых результатов 2025 года прибыль Tether снизилась примерно на четверть по сравнению с 2024 годом из-за падения цены биткоина, однако это было частично компенсировано прибылью в $8−10 млрд на запасах золота благодаря росту цен на этот металл.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
