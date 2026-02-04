Акции Nintendo обвалились на 11%: инвесторы опасаются за будущее Switch 2

В среду, 4 февраля, акции японского игрового гиганта Nintendo продемонстрировали стремительное падение на 11%. Несмотря на рекордные показатели продаж новой консоли Switch 2, рынок озабочен отсутствием громких игровых релизов и ростом затрат на производство. Об этом сообщает Reuters.

Рекордные продажи против низких ожиданий

Во вторник компания из Киото отчиталась об успешном праздничном сезоне для Switch 2. Однако, по мнению аналитиков, системе не хватает «хитовых» игр, которые могли бы поддерживать ажиотаж в долгосрочной перспективе.

Nintendo ожидает чистую годовую прибыль на уровне 350 млрд иен ($2,24 млрд), что значительно меньше прогнозов аналитиков (406 млрд иен).

«Результаты хорошие, Switch 2 бьет рекорды, но они не поразительны», — отметил аналитик Jefferies Атул Гоял.

Жесткая конкуренция и дефицит контента

Главное опасение инвесторов состоит в том, что новая консоль продает меньше игр, чем ее легендарная предшественница. Nintendo продлила жизнь оригинальной консоли Switch с помощью блокбастеров, включая две большие части франшизы «The Legend of Zelda».

Ситуацию усложняет давление со стороны конкурентов:

Будущие хиты: В ноябре ожидается выход Grand Theft Auto VI — ключевого релиза Take-Two Interactive, разработанного Rockstar Games, который займет значительную часть внимания геймеров.

Популярные сервисы: Конкуренцию за время пользователей составляют такие гиганты, как Roblox.

Угроза рентабельности: дорогие чипы

Помимо проблем с играми, Nintendo столкнулась с экономическими вызовами. Стремительный рост цен на чипы памяти начинает давить на маржинальность бизнеса.

Хотя в текущем финансовом году компания еще держит удар, эксперты Morningstar предупреждают: если цены на комплектующие останутся высокими, доходность консолей существенно упадет уже в следующем финансовом году.

«Ралли акций, продолжавшаяся на ожиданиях преемника Switch, закончилось. Теперь платформе нужно доказать свою жизнеспособность реальными продажами игр», — резюмируют аналитики.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2025 года Nintendo потеряла $14 млрд капитализации на рынке. Инвесторы опасались, что резкий рост цен на комплектующие для игровых консолей снизит прибыль Nintendo.

Успех первой Nintendo Switch

Первая консоль Nintendo Switch стала хитом продаж. По данным компании, ее продажи составляли 146,04 млн единиц Switch, что делает ее второй консолью Nintendo по объему продаж после Nintendo DS (154,02 млн единиц).

Продажи первой Switch также превзошли другие популярные консоли Nintendo: