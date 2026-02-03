Минцифры опубликовало инструкцию, как физлицам и бизнесу зарегистрировать Starlink

В Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы спутниковой связи Starlink. Все остальное будет отключено, чтобы исключить их использование россией. Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать терминалы.

Пошаговая инструкция

Для физических лиц или ФОП

1. Найдите данные вашего Starlink.

Они указаны на коробке или в настройках вашего аккаунта:

KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии;

UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;

номер аккаунта пользователя на портале Starlink (при наличии).

2. Подготовьте документы.

В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, возьмите с собой:

паспорт (книжечка или ID-карта);

РНОКПП (идентификационный код).

3. Посетите ближайший ЦНАП.

Обратитесь к администратору с запросом на внесение Starlink в whitelist. Процедура бесплатная. Администратор проверит документы и примет заявку. После этого терминал будет внесен в белый список и он продолжит работать без ограничений.

Лимиты:

максимум 1 терминал — без физического наличия устройства;

максимум 3 терминала на одного человека — при условии физического показывания устройств.

Для бизнеса (юридических лиц)

Для компаний процедура полностью цифровая через портал Дия.

Какие данные нужно иметь под рукой:

KIT-номер терминала (серийный номер комплекта) при наличии;

UTID терминала (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;

номер аккаунта пользователя на портале Starlink.

Как подать заявление на портале Дия:

Зайдите на Портал Дия и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица. Найдите услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink. Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Вам необходимо вручную внести данные о терминалах и номерах учетной записи. Проверьте сложившееся заявление и подпишите его КЭПом. Заявление автоматически передается в Минцифру.

Лимиты:

до 10 терминалов — для обычных юридических лиц;

без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.

Предыстория

2 февраля правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового Starlink. В скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено.

Ранее компания SpaceX Илона Маска в ответ на просьбу министерства обороны Украины принимает ряд мер с целью помешать россиянам применять терминалы спутниковой связи Starlink для ударов беспилотниками.