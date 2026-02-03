Multi от Минфин
українська
3 февраля 2026, 9:10

Минцифры опубликовало инструкцию, как физлицам и бизнесу зарегистрировать Starlink

В Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы спутниковой связи Starlink. Все остальное будет отключено, чтобы исключить их использование россией. Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать терминалы.

В Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы спутниковой связи Starlink.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пошаговая инструкция

  • Для физических лиц или ФОП

1. Найдите данные вашего Starlink.

Они указаны на коробке или в настройках вашего аккаунта:

  • KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии;
  • UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
  • номер аккаунта пользователя на портале Starlink (при наличии).

2. Подготовьте документы.

В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, возьмите с собой:

  • паспорт (книжечка или ID-карта);
  • РНОКПП (идентификационный код).

3. Посетите ближайший ЦНАП.

Обратитесь к администратору с запросом на внесение Starlink в whitelist. Процедура бесплатная. Администратор проверит документы и примет заявку. После этого терминал будет внесен в белый список и он продолжит работать без ограничений.

Лимиты:

  • максимум 1 терминал — без физического наличия устройства;
  • максимум 3 терминала на одного человека — при условии физического показывания устройств.

  • Для бизнеса (юридических лиц)

Для компаний процедура полностью цифровая через портал Дия.

Какие данные нужно иметь под рукой:

  • KIT-номер терминала (серийный номер комплекта) при наличии;
  • UTID терминала (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
  • номер аккаунта пользователя на портале Starlink.

Как подать заявление на портале Дия:

  1. Зайдите на Портал Дия и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица.
  2. Найдите услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink.
  3. Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Вам необходимо вручную внести данные о терминалах и номерах учетной записи.
  4. Проверьте сложившееся заявление и подпишите его КЭПом.
  5. Заявление автоматически передается в Минцифру.

Лимиты:

  • до 10 терминалов — для обычных юридических лиц;
  • без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.

Предыстория

2 февраля правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового Starlink. В скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено.

Ранее компания SpaceX Илона Маска в ответ на просьбу министерства обороны Украины принимает ряд мер с целью помешать россиянам применять терминалы спутниковой связи Starlink для ударов беспилотниками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
nik114
nik114
3 февраля 2026, 10:34
#
І як завжди все робиться людьми які в дитинстві падали неодноразово головою вниз. В мене в підрозділі є старлінки які дуже давно надані волонтерами і які оплачуються тими ж волонтерами (нам невідомими). тобто доступу до акаунту в нас нема (щоб глянути інформацію) коробки також нема (її і не було). А інформацію КІТ номер іншим способом ти ніяк не глянеш. Тобто військовим найближчим часом наша недодержава вирубить зв’язок. ПЕРЕМОГА. Але що дивуватись виборці вибрали собіподібним
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 февраля 2026, 10:44
#
Не все так погано, як пишете.

Якщо все оплачується — то волонтери живі і скоріше за все вміють читати новини,
а значить можуть або самі зареєструвати ваші Starlink-и, які оплачують, або передати
вашому командуванню необхідну інформацію для реєстрації.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
