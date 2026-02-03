В Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы спутниковой связи Starlink. Все остальное будет отключено, чтобы исключить их использование россией. Минцифры опубликовало инструкцию, как гражданам и бизнесу зарегистрировать терминалы.
Минцифры опубликовало инструкцию, как физлицам и бизнесу зарегистрировать Starlink
Пошаговая инструкция
Для физических лиц или ФОП
1. Найдите данные вашего Starlink.
Они указаны на коробке или в настройках вашего аккаунта:
- KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии;
- UTID (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
- номер аккаунта пользователя на портале Starlink (при наличии).
2. Подготовьте документы.
В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, возьмите с собой:
- паспорт (книжечка или ID-карта);
- РНОКПП (идентификационный код).
3. Посетите ближайший ЦНАП.
Обратитесь к администратору с запросом на внесение Starlink в whitelist. Процедура бесплатная. Администратор проверит документы и примет заявку. После этого терминал будет внесен в белый список и он продолжит работать без ограничений.
Лимиты:
- максимум 1 терминал — без физического наличия устройства;
- максимум 3 терминала на одного человека — при условии физического показывания устройств.
Для бизнеса (юридических лиц)
Для компаний процедура полностью цифровая через портал Дия.
Какие данные нужно иметь под рукой:
- KIT-номер терминала (серийный номер комплекта) при наличии;
- UTID терминала (уникальный идентификатор антенны) или Dish ID;
- номер аккаунта пользователя на портале Starlink.
Как подать заявление на портале Дия:
- Зайдите на Портал Дия и авторизуйтесь с помощью КЭП юридического лица.
- Найдите услугу Сообщение об использовании терминалов Starlink.
- Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Вам необходимо вручную внести данные о терминалах и номерах учетной записи.
- Проверьте сложившееся заявление и подпишите его КЭПом.
- Заявление автоматически передается в Минцифру.
Лимиты:
- до 10 терминалов — для обычных юридических лиц;
- без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.
Предыстория
2 февраля правительство приняло постановление о внедрении белого списка для терминалов спутникового Starlink. В скором времени в Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное будет отключено.
Ранее компания SpaceX Илона Маска в ответ на просьбу министерства обороны Украины принимает ряд мер с целью помешать россиянам применять терминалы спутниковой связи Starlink для ударов беспилотниками.
